פורסם סגל נבחרת נערים א' לטורניר ארבע האומות

נבחרת נערים א' בהדרכת אריק בנאדו תמריא ביום שני לגרמניה, שם תשתתף בטורניר ארבע האומות (ידידות) לקראת מוקדמות אליפות אירופה, כאשר היום (שישי) פורסם סגל הנבחרת.

במהלך הטורניר תפגוש הנבחרת עד גיל 17 את נבחרת גרמניה המארחת (3.9), את נבחרת אנגליה (6.9) ותסיים את השתתפותה במשחק מול נבחרת ונצואלה (9.9).

זהו ניסוי כלים אחרון לנבחרת הנערים עד גיל 17 לקראת נסיעתה באוקטובר. שם תפתח הנבחרת את קמפיין מוקדמות אליפות אירופה, אליו הוגרלה יחד עם צרפת, רומניה ואזרבייג'ן.

הסגל:

שוערים: יובל הולצקנר, ינאל בזאדוג.

הגנה: סהר יעקב לביא, תומר פלג, הראל בחור, עידן טאירי, שי וקסמן, ארטיום דמצ'וק, טל בורקו, נועם שמואל

קישור והתקפה: בן דג'אני, עדו ברקו, תמיר בר, ארז דידי, בן זוארץ, דניאל בן שושן, נועם עזרן, שלו ג'נח, זוהר שגב, ליאם לוסקי, אדם גרימברג, יגל תרשיש, עידן דדיה.