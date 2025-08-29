יום שישי, 29.08.2025 שעה 15:56
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

פורסם סגל נבחרת נערים א' לטורניר ארבע האומות

לפני מוקדמות אליפות אירופה, החבורה של אריק בנאדו תמריא לגרמניה לניסוי כלום אחרון ותפגוש את המנשאפט, אנגליה ו-ונצואלה. רשימת השחקנים בפנים

|
אריק בנאדו (רועי כפיר)
אריק בנאדו (רועי כפיר)

נבחרת נערים א' בהדרכת אריק בנאדו תמריא ביום שני לגרמניה, שם תשתתף בטורניר ארבע האומות (ידידות) לקראת מוקדמות אליפות אירופה, כאשר היום (שישי) פורסם סגל הנבחרת.

במהלך הטורניר תפגוש הנבחרת עד גיל 17 את נבחרת גרמניה המארחת (3.9), את נבחרת אנגליה (6.9) ותסיים את השתתפותה במשחק מול נבחרת ונצואלה (9.9).

זהו ניסוי כלים אחרון לנבחרת הנערים עד גיל 17 לקראת נסיעתה באוקטובר. שם תפתח הנבחרת את קמפיין מוקדמות אליפות אירופה, אליו הוגרלה יחד עם צרפת, רומניה ואזרבייג'ן.

הסגל:

שוערים: יובל הולצקנר, ינאל בזאדוג.

הגנה: סהר יעקב לביא, תומר פלג, הראל בחור, עידן טאירי, שי וקסמן, ארטיום דמצ'וק, טל בורקו, נועם שמואל

קישור והתקפה: בן דג'אני, עדו ברקו, תמיר בר, ארז דידי, בן זוארץ, דניאל בן שושן, נועם עזרן, שלו ג'נח, זוהר שגב, ליאם לוסקי, אדם גרימברג, יגל תרשיש, עידן דדיה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוגנגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */