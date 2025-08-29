יום שישי, 29.08.2025 שעה 17:45
 בית 1 
6224-2783טורקיה1
250-621פורטוגל2
2154-1282צ'כיה3
264-981סרביה4
2186-1462לטביה5
198-641אסטוניה6
 בית 2 
4159-2112גרמניה1
290-931פינלנד2
2198-1732שבדיה3
270-941ליטא4
194-701אנגליה5
1106-761מונטנגרו6
 בית 3 
264-911בוסניה1
269-831גאורגיה2
266-751יוון3
175-661איטליה 4
183-691ספרד 5
191-641קפריסין6
 בית 4 
264-921צרפת1
271-831ישראל2
295-1051פולין3
1105-951סלובניה4
183-711איסלנד5
192-641בלגיה6

"תחיו את הרגע": צפו בנאום של אריאל בית הלחמי

נבחרת ישראל ניצחה את איסלנד במשחק הראשון ביורובאסקט, כשבינתיים פורסם התיעוד של המאמן הלאומי מדבר לחניכיו. משה ברדה, שליח ONE לאליפות אירופה

|
אריאל בית הלחמי (משה ברדה)
אריאל בית הלחמי (משה ברדה)

נבחרת ישראל פתחה את אליפות אירופה עם ניצחון חשוב ומתוק, עם 71:83 על איסלנד, ומחר (שבת) הכחולים לבנים ישחקו מול פולין, מאחרת הבית, ויממה לאחר מכן בצרפת. בינתיים, התפרסם בסרטון שבו אריאל בית הלחמי מדבר עם חניכיו רגע לפני העלייה לפרקט מול איסלנד.

בית הלחמי תועד אומר: “ודבר אחרון, תחיו את הרגע. לא לחשוב קידמה אחורה, לחיות את הרגע, לשחק את המשחק שלנו, שחקו ביחד, תהיו ביחד, ואם אתם רוצים אף אחד לא ייקח לכם את המשחק הזה”.

מיד לאחר דבריו, השחקנים קמו, התקבצו ושמו ידיים במרכז החדר, צעקו “יאלה” והמשיכו אל צעקה של תומר גינת אומר “אל אל”, וכולם ענו לו “ישראל”. כזכור, זה נמשך עם ניצחון חשוב הודות ל-31 נקודות של רומן סורקין. צפו בנאום של בית הלחמי:

