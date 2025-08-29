"תחיו את הרגע": צפו בנאום של אריאל בית הלחמי

נבחרת ישראל פתחה את אליפות אירופה עם ניצחון חשוב ומתוק, עם 71:83 על איסלנד, ומחר (שבת) הכחולים לבנים ישחקו מול פולין, מאחרת הבית, ויממה לאחר מכן בצרפת. בינתיים, התפרסם בסרטון שבו אריאל בית הלחמי מדבר עם חניכיו רגע לפני העלייה לפרקט מול איסלנד.

בית הלחמי תועד אומר: “ודבר אחרון, תחיו את הרגע. לא לחשוב קידמה אחורה, לחיות את הרגע, לשחק את המשחק שלנו, שחקו ביחד, תהיו ביחד, ואם אתם רוצים אף אחד לא ייקח לכם את המשחק הזה”.

מיד לאחר דבריו, השחקנים קמו, התקבצו ושמו ידיים במרכז החדר, צעקו “יאלה” והמשיכו אל צעקה של תומר גינת אומר “אל אל”, וכולם ענו לו “ישראל”. כזכור, זה נמשך עם ניצחון חשוב הודות ל-31 נקודות של רומן סורקין. צפו בנאום של בית הלחמי: