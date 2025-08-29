אלונסו אישר: סבאיוס נשאר בריאל, מרוצה ממנו

צ'אבי אלונסו התייצב היום למסיבת עיתונאים לקראת המשחק של ריאל מדריד מול מיורקה והתייחס לשלל נושאים מקצועיים. המאמן שיבח במיוחד את טיאגו פיטארק, שעלה מקאסטייה והצליח להרשים אותו כבר מהיום הראשון. לדבריו, "הוא דינמי, אנרגטי, יודע לשחק בין הקווים, ובמשחק מול לגאנס גם כבש כשהגיע מאחור. הוא עוזר לנו כעת כשג'וד בלינגהאם ובייחוד קמאבינגה חסרים, וזה טוב שיש לנו שחקנים בקסטיליה שיכולים לחזק אותנו". אלונסו אף ציין כי הקשר הצעיר ימשיך לקבל זימונים לסגל הבוגר.

על שאלת הסגל והאם הוא סגור, השיב המאמן כי הסיכוי לכך גבוה, אך הוא מעדיף לשמור על זהירות: "אנחנו תמיד ערניים, ונחכה לראות, אבל זה נראה כך". בהמשך נשאל האם הקבוצה צריכה להשקיע יותר בשחקנים ספרדים וציין כי הדברים משתנים מעונה לעונה: "דל פואנטה מחליט את מי לזמן לנבחרת, ואני מכבד אותו מאוד. בעתיד נשמח לתרום עוד שחקנים, זה יהיה טוב לנו ולהם".

בנוגע להתמודדות על אגף שמאל, אלונסו העדיף שלא לחשוף את תוכניותיו למשחק הקרוב, אך הוסיף כי עבור רודריגו מדובר בעמדה מתאימה: "הוא שיחק גם כחלוץ תשע וגם בעמדה מספר עשר, אבל האגף השמאלי הוא מקום טוב עבורו. היה חשוב לו לחזור להרגיש חלק מהדינמיקה הקבוצתית". לגבי דין האוסן והקישור, הסביר כי "כולם צריכים לעשות הכל. הוא מביא יכולת לעצור משחק מאחור ולמצוא מסירה. זה חיזוק אסטרטגי, אבל חשוב שנשלים את החלקים כדי להיות יציבים יותר".

רודריגו (IMAGO)

המאמן התייחס גם לחזרתו הצפויה של אדוארדו קמאבינגה ואמר כי הוא מצפה לשלב אותו באופן רציף: "הוא יתאים לנו מאוד, יש לו את כל מה שנדרש מקשר מודרני. מעבר לכך, הוא דמות אהובה מאוד בחדר ההלבשה ויוצר חיבור חשוב בין השחקנים". אלונסו דיבר על ויניסיוס וציין כי נוכחותו, גם מהספסל, חיונית: "הכי חשוב שכולם יהיו מוכנים לתרום, על הדשא או מחוצה לו. ויניסיוס חשוב בזה, כמו ואלוורדה וקורטואה". לגבי מצבו המקצועי, אמר: "אני שמח מאוד עם ויני. נגד אוביידו הוא הראה שהוא יכול להשפיע בצורה טובה גם מהספסל, והוא יהיה שחקן מפתח עבורנו".

על פדריקו ואלוורדה אמר המאמן: "הוא משמעותי מאוד, מוביל את הדרך. הוא יודע להסתגל לכל סגנון משחק, וזאת ברכה עבורנו". גם דני סבאיוס קיבל אזכור לאחר הסערה סביבו: "שוחחתי איתו, הוחלט שהוא נשאר. הוא חלק מהסגל, ואני שמח איתו".

דני סבאיוס (IMAGO)

בעניין ההגרלה של ליגת האלופות, אלונסו הודה שמדובר בקבוצה תובענית אך גם מעוררת מוטיבציה: "הנסיעה לאלמטי תהיה מיוחדת, נראה איך נתמודד עם זה". לגבי התקריות שוויניסיוס חווה בעבר, ציין המאמן כי התקווה היא לאווירה תחרותית ונקייה, ואם יתרחשו אירועים גזעניים, הרשויות יתערבו, והקבוצה תחזור להתמקד בכדורגל.

לקראת המשחק מול מיורקה הדגיש אלונסו את המטרות שלו ושל שחקניו: "אנחנו רוצים להמשיך לגדול, להתקדם צעד אחר צעד. חשוב לנו שהקהל ייהנה מהקבוצה ושנגיע להפסקה עם תחושה טובה".