כל מועדון גדול מהשני: היריבות של מכבי תל אביב

הגרלה קשה ביותר קיבלה מכבי תל אביב בשלב הליגה של הליגה האירופית. אלופת המדינה תשחק נגד דינמו זאגרב, אסטון וילה, ליון, פאוק, מיטיולן, פרייבורג, בולוניה ושטוטגרט, כשבאמת כמעט כל יריבה היא הקשה ביותר שהייתה יכולה לצאת בדרג, וזה הזמן לעשות היכרות קצרה עם היריבות.

דינמו זאגרב (קרואטיה)

אימפריה קרואטית של ממש, עם עבר אירופי עשיר. בזירה המקומית היא הקבוצה הדומיננטית ביותר בקרואטיה, עם שורת אליפויות כמעט בלתי נגמרת מאז פירוק יוגוסלביה. בעונה שעברה המשיכה להילחם על כל החזיתות – בליגה המקומית ובאירופה, שם רשמה הופעה בשלב הנוקאאוט של הליגה האירופית.

שחקני דינמו זאגרב (IMAGO)

אסטון וילה (אנגליה)

מועדון פאר עם עבר אירופי מפואר גם כן. אסטון וילה זכתה בגביע אירופה לאלופות בעונת 1981/82, רגע שיא בתולדותיה. אמנם מאז ירדה מגדולתה, אך חזרה בגדול בעונה שעברה כשסיימה במקום הרביעי בפרמייר ליג, הישג שהחזיר אותה לליגת האלופות לראשונה זה יותר מ-40 שנה. באנגליה היא מחזיקה בשבע אליפויות היסטוריות, אך בעידן הפרמייר ליג טרם הצליחה להניף תואר.

אונאי אמרי (רויטרס)

ליון (צרפת)

הקבוצה ששלטה בצרפת בשנות ה-2000 עם שבע אליפויות רצופות, מצאה את עצמה בשנים האחרונות בצל. למרות ההיסטוריה המרשימה, בעונה שעברה חוותה סערה, תוך כדי קמפיין אירופי מכובד בליגה האירופית, ספגה מכה קשה כשנענשה בירידה לליגת המשנה עקב בעיות כלכליות חמורות. ליון מגיעה לשלב הליגה של הליגה האירופית כשהיא אחת הקבוצות הכי מסקרנות ומעוררות סימני שאלה.

שחקני ליון חוגגים (IMAGO)

פאוק סלוניקי (יוון)

הקבוצה החזקה מצפון יוון מגיעה לשלב הליגה כשבמפרץ סלוניקי האווירה לוהטת. בעונה שעברה היא זכתה באליפות יוון, אליפות רביעית בתולדותיה, והמשיכה את הקמפיין האירופי המרשים שלה מהשנים האחרונות, כשעברה עד לרבע גמר הקונפרנס ליג. פאוק הפכה לשם קבוע בזירה האירופית, וכבר הוכיחה שהיא יודעת להקשות גם על יריבות בכירות.

שחקני פאוק סלוניקי (IMAGO)

מיטיולן (דנמרק)

הקבוצה הדינמית מדנמרק ממשיכה לבסס את עצמה ככוח אירופי עולה. עם ארבע אליפויות מקומיות מאז 2015, מיטיולן מתמחה בגישה אנליטית חדשנית שמביאה תוצאות. בעונה שעברה סיימה כסגנית אלופה בליגה הדנית, והופעותיה באירופה בשנים האחרונות הובילו אותה מספר פעמים לשלבי בתים ואף לשלב נוקאאוט, מה שהופך אותה ליריבה שלא כדאי לזלזל בה.

שחקני מיטיולן חוגגים (IMAGO)

פרייבורג (גרמניה)

הקבוצה המרגשת מהיער השחור ממשיכה לשבור תקרות זכוכית. למרות תקציב נמוך ביחס לענקיות הבונדסליגה, פרייבורג הפכה לקבוצה תוססת שמדגדגת את הצמרת מדי עונה. את ההצלחה המקומית היא תרגמה גם לאירופה, עם קמפיינים מכובדים בליגה האירופית, כולל עלייה לשלבי נוקאאוט. בעונה שעברה סיימה בחלק העליון של הטבלה, והעפילה שוב למפעל אירופי על בסיס יכולת יציבה.

שחקני פרייבורג (IMAGO)

בולוניה (איטליה)

הפתעת העונה באיטליה. אחרי שנים רבות של דשדוש במרכז הטבלה, בולוניה סיפקה עונת שיא וסיימה באחד המקומות הגבוהים ביותר שלה בעידן המודרני. השיא הגיע בזכייה מרגשת בגביע האיטלקי, לראשונה מאז 1974, מה שהחזיר אותה לאירופה בסטייל. מדובר במועדון עם היסטוריה, אבל זו הפעם הראשונה מזה עשורים שהוא מציג מועמדות רצינית להצלחות בזירה הבינלאומית.

ריקרדו אורסוליני (IMAGO)

שטוטגרט (גרמניה)

מועדון ותיק מהבונדסליגה שמנסה לשוב לקדמת הבמה. אחרי עונה מצוינת בליגה, בה סיימה בחלק העליון של הטבלה, שטוטגרט זכתה בגביע הגרמני, הישג ראשון במפעל מאז 2007. האירופית לא זרה לה, אך זו הזדמנות אמיתית עבור הקבוצה לעשות קפיצת מדרגה משמעותית. עם סגל צעיר ואטרקטיבי, שטוטגרט תגיע רעבה להוכיח את עצמה מול שמות כבדים.