ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

"יש לנו את הכלים להתמודד מול הפועל תל אביב"

מאמן ריינה, סלובודאן דראפיץ', דיבר לפני המשחק מול האדומים מחר ב-20:15: "רוצים לצאת לפגרה עם שלוש נקודות". גד עמוס: "צריכים את הקהל איתנו"

|
סלובודאן דראפיץ' (עמרי שטיין)
סלובודאן דראפיץ' (עמרי שטיין)

אחרי התבוסה הכואבת שחטפה במחזור הפתיחה, מכבי בני ריינה תקווה להשיג ניצחון ראשון בליגת העל, כאשר מחר (שבת, 20:15) היא תארח את העולה החדשה, הפועל תל אביב.

סלובודאן דראפיץ’: “אחרי ששיחקנו לא טוב במשחק נגד מכבי חיפה, חוזרים הביתה ורוצים לצאת לפגרה עם שלוש נקודות, החבר’ה מתאמנים כמו שצריך ואנחנו יודעים שאנחנו נגד קבוצה טובה שניצחה במחזור הראשון, ככה שהם יבואו עם כל הכוח, יש לנו את הכלים להתמודד איתם וממחר נצא לדרך חדשה”.

גד עמוס אמר: “באים למשחק בית ראשון ואנחנו צריכים את הקהל שלנו איתנו, זה משחק קשה נגד קבוצה טובה, עבדנו קשה השבוע על מנת לתקן את המשחק האחרון ונעשה הכל כדי לשמור על הנקודות האלו אצלנו בבית, נשמח לדחיפה מהקהל שלנו”. 

