טוכל הפתיע: טרנט ופודן לא בסגל, רשפורד חוזר

המחזור הקרוב ברחבי העולם ישוחק כרגיל, לא משנה באיזו ליגה, אבל לאחר מכן הליגות יצאו לפגרת נבחרות ובינתיים לאט לאט מאמנים מפרסמים את הסגלים, כשהיום (שישי) תומאס טוכל פרסם את שלו, והמאמן הגרמני סיפק לא מעט הפתעות ברשימה לקראת אנדורה וסרביה במוקדמות המונדיאל.

ההפתעה הגדולה ביותר היא מכיוונו של טרנט אלכסנדר-ארנולד, כאשר כוכב ריאל מדריד לא זומן במפתיע. בנוסף אליו, גם פיל פודן לא קיבל זימון וגם קול פאלמר לא, אבל רק אצל כוכב צ’לסי מדובר בפציעה קטנה. הארי מגווייר גם כן לא בסגל של טוכל.

ומי כן? מי שחוזר למדים הלאומיים הוא מרקוס רשפורד, שמקבל חותמת ראשונה לכך שההחלטה שלו לעבור לברצלונה הייתה נכונה. נוני מדואקה זומן גם כן, כמו כוכב פאלאס העולה וורטון, גיבס ווייט, דן ברן, ריס ג’יימס וגם דג’אד ספנס מטוטנהאם עם זימון בכורה.

תומאס טוכל (רויטרס)

הסגל של אנגליה

שוערים: דין הנדרסון, ג’ורדן פיקפורד, ג’יימס טראפורד

הגנה: דן ברן, מארק גואהי, ריס ג’יימס, קונסה, מיילס לואיס-סקלי, ליברמנטו, דג’אד ספנס, ג’ון סטונס

קישור: אליוט אנדרסון, גיבס ווייט, ג’ורדן הנדרסון, דקלאן רייס, רוג’רס, וורטון

התקפה: ג’ארד בואן, אברצ’י אזה, גורדון, הארי קיין, נוני מדואקה, מרקוס רשפורד, אולי ווטיקנס