כדורגל ישראלי

אבו עביד וגנטוס יפתחו בהגנה, סלמן וחורי בהתקפה

בני סכנין מתכוננת למשחק מול אשדוד מחר (20:30): צמד הבלמים במרכז החולייה האחורית, הזר מריניאן יוצב בקישור. מימר: "התמיכה של הקהל חשובה לנו"

איאד אבו עביד (עמרי שטיין)
בבני סכנין יכולים היו אתמול (חמישי) לנשום לרווחה אחרי שתשעה מבין 11 השחקנים החדשים של הקבוצה עברו בבקרה, וחלקם הגדול כבר יעמוד לרשותו של המאמן שרון מימר במשחק הליגה מחר (שבת) ב-20:30 בחוץ מול מ.ס אשדוד.

בקבוצה מהמגזר מודעים לחשיבות המשחק ולפחות על פי התרגול, הבלם איאד אבו עביד שמשך פציעה בכף הרגל, יהיה כשיר למשחק ויפתח במרכז ההגנה לצידו של מארון גנטוס. אלון אזוגי וקרלו ברוצ'ץ, ישלימו את חוליית ההגנה כאשר בקישור ניתן יהיה לראות את הזר ארתור מריניאן. בסיל חורי ואחמד סלמן ישחקו בחלק הקדמי.

אזוגי דיבר לקראת המשחק: "אנחנו מאד שמחים לעבור בבקרה ולהתחיל רשמית את העונה. חשוב לנו לראות את הקהל שלנו מגיע ותומך בקבוצה ואנחנו מקווים להביא תוצאה טובה משם". שרון מימר, שלא יעמוד על הקווים בגלל הרחקה, הוסיף: "גם אני שמח מאוד שהשחקנים עברו בבקרה וחשובה לנו התמיכה של הקהל במשחק הזה".

שרון מימר (רדאד גשרון מימר (רדאד ג'בארה)

ההרכב המשוער של בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, מארון גנטוס, קרלו ברוצ'יץ', עדן שמיר, ארתור מריניאן, רובן אקווה, מת'יו, בסיל חורי ואחמד סלמן.

