יום שני, 01.09.2025 שעה 12:36
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

חלק נוסף בפאזל: אומורואי חתם במכבי תל אביב

הסגל של קטש כמעט נסגר עם צירופו של הסנטר הניגרי (23, 2.11), שעל מועמדותו לצהובים נחשף לראשונה כאן ב-ONE. שיחק 5 שנים במכללות, מספריו בפנים

|
קליפורד אומורואי (IMAGO)
קליפורד אומורואי (IMAGO)

חלק נוסף בפאזל של עודד קטש הוחתם, ומכבי תל אביב כמעט מוכנה לצאת לדרך. הצהובים הכריזו היום (שני) על החתמתו של קליפורד אומורואי, ובכך הגיע הסנטר שהמועדון רצה כל כך להביא, כאשר על מועמדותו של הגבוה הניגרי פורסם לראשונה כאן ב-ONE. אומורואי אמר לאחר החתימה: "שמעתי שהקהל פה אוהב מאוד כדורסל ואת המועדון. אני מצפה להתחיל לשחק מול האוהדים, יאללה מכבי!".

"אנחנו מברכים את קליף, שמצטרף אלינו למשפחה", אמר לאחר החתימה המאמן עודד קטש. "מדובר בשחקן בעל גודל משמעותי ואינסטינקטים טובים, עם נוכחות בשני צדי המגרש. הוא יוסיף לנו אתלטיות, ריבאונד ואנרגיות. יש לו המון 'אפסייד' ואין לי ספק שהוא יעזור לנו להגיע למטרות שלנו".

"לקראת שוק השחקנים החופשיים של הקיץ הזה, חיפשנו לעמדת הסנטר שחקן עם נוכחות פיזית ודינמיות מרשימות", הסביר הג'נרל מנג'ר קלאודיו קולדבלה. "אחד שמסוגל לקחת ריבאונדים ברמה הגבוהה ביותר (ובמיוחד בהתקפה), להגן על הצבע והטבעת כחוסם זריקות ובנוכחות אתלטית, ולהיות יעיל בהגנת הפיק-אנד-רול. כל זאת תוך שהוא מציע גם יכולת התקפית לרוץ במגרש בזכות האתלטיות שלו, ומשתלב בצורה משלימה עם הדינמיות של הגארדים שלנו".

קלאודיו קולדבלה (רדאד גקלאודיו קולדבלה (רדאד ג'בארה)

"מבחינת האופי, כמו תמיד, חיפשנו שחקן עם יושרה רבה, מוסר עבודה ותחרותיות. קליפורד מחזיק בכל התכונות האלה, ואף מעבר לכך", המשיך קולדבלה. "ההתפתחות במשחק שלו בשנים האחרונות הייתה ברורה וניכרה היטב. אנחנו נרגשים להיות אלה שייהנו משלבי ההתפתחות הבאים בקריירה המקצועית שלו. אנחנו שמחים מאוד לקבל את קליפורד ומשפחתו בברכה לתל אביב ולאחל להם את ברכת מזל טוב החמה ביותר שלנו".

מדובר בסנטר ניגרי גבוה במיוחד, שמתנשא לגובה של שני מטרים ו-11 סנטימטרים. אומורואי הוא בן 23 ואת החמש השנים האחרונות הוא העביר במכללות, ארבע במכללת ראטגרס ואחת באלבמה, כאשר אצל האחרונה הוא בילה בעונה החולפת. בדראפט האחרון הוא לא נבחר, וכעת הוא מגיע לאירופה.

קליפורד אומורואי (IMAGO)קליפורד אומורואי (IMAGO)

בעונה האחרונה באלבמה הוא העמיד ממוצעים של 7.9 נקודות, 6.5 ריבאונדים, 0.9 אסיסטים ו-1.1 חסימות ב-19.2 דקות לערב, ב-73.4% מהשדה. עונת השיא הייתה ב-2022/23 כשהיה בראטגרס, אצלה רשם 13.2 נקודות, 9.6 ריבאונדים ו-2.1 חסימות בממוצע לערב במעל 30 דקות להתמודדות.

כאמור, קיץ עמוס ביותר עבר על מכבי תל אביב, שנפרדה מלא מעט צירים מרכזיים כמו רוקאס יוקובאיטיס וחסיאל ריברו, והביאה לא מעט שמות נוצצים כמו לוני ווקר, אושיי בריסט וג’ף דאוטין ג’וניור, בנוסף למספר שחקנים מעניינים כמו אורוש טריפונוביץ’, טי ג’יי ליף וגור לביא. ואז נותר רק סנטר, וכעת כאמור גם כזה מצאו בקבוצה.

בריסט: ״לא הייתה לי התלבטות אם לבוא״
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */