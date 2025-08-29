יום שישי, 29.08.2025 שעה 13:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

בהפועל ת"א יחפשו ניצחון 2 ברצף, סילבה בסגל

ברדה וחניכיו ינסו לצבור מומנטום בגרין מול ריינה מחר ב-20:15, עם ליווי של כ-3,800 אדומים. הרכש החדש יקבל דקות ראשונות, ליידנר וטוריאל יפתחו?

|
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)

אחרי הניצחון 1:2 על קרית שמונה במחזור הפתיחה, הפועל תל אביב תצפין מחר (שבת, 20:15) למשחק חוץ מול בני ריינה, אליו יגיעו כ-3,800 אוהדים אדומים כדי לדחוף את הקבוצה. "היינו מעדיפים לפגוש את ריינה אחרי משחק אחר מבחינתם, כי לבוא אחרי תבוסה זה לא אידיאלי עבורנו. בכל מקרה נצטרך לעבור את המשוכה הזו", אמרו בחודורוב.

מאמן הקבוצה אליניב ברדה מתכנן שינוי אחד או שניים בהרכב, כשדורון ליידנר וסתיו טוריאל מועמדים לפתוח. ברדה עדיין מתלבט בין מערך של שני בלמים לשלושה. שאנדה סילבה, שחתם בשבוע שעבר, צפוי להיות בסגל לראשונה ואמור לקבל דקות ראשונות באדום. אנאס מחאמיד, שסבל מרגישות, חזר להתאמן ויעמוד לרשות המאמן.

בצוות המקצועי לא לקחו סיכונים והקרינו לשחקנים קטעים מהניצחון של ריינה על מכבי חיפה בגביע הטוטו וגם מהמשחק מול קרית שמונה, תוך דגש ברור: להיות אגרסיביים ולשלוט בקצב כבר מהדקה הראשונה.

הבורר קבע: מור בוסקילה חוזר לרמת גן
