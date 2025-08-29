בהפועל ת"א יחפשו ניצחון 2 ברצף, סילבה בסגל

אחרי הניצחון 1:2 על קרית שמונה במחזור הפתיחה, הפועל תל אביב תצפין מחר (שבת, 20:15) למשחק חוץ מול בני ריינה, אליו יגיעו כ-3,800 אוהדים אדומים כדי לדחוף את הקבוצה. "היינו מעדיפים לפגוש את ריינה אחרי משחק אחר מבחינתם, כי לבוא אחרי תבוסה זה לא אידיאלי עבורנו. בכל מקרה נצטרך לעבור את המשוכה הזו", אמרו בחודורוב.

מאמן הקבוצה אליניב ברדה מתכנן שינוי אחד או שניים בהרכב, כשדורון ליידנר וסתיו טוריאל מועמדים לפתוח. ברדה עדיין מתלבט בין מערך של שני בלמים לשלושה. שאנדה סילבה, שחתם בשבוע שעבר, צפוי להיות בסגל לראשונה ואמור לקבל דקות ראשונות באדום. אנאס מחאמיד, שסבל מרגישות, חזר להתאמן ויעמוד לרשות המאמן.

בצוות המקצועי לא לקחו סיכונים והקרינו לשחקנים קטעים מהניצחון של ריינה על מכבי חיפה בגביע הטוטו וגם מהמשחק מול קרית שמונה, תוך דגש ברור: להיות אגרסיביים ולשלוט בקצב כבר מהדקה הראשונה.