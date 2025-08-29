"הקרע בקהילה נוגע לליבנו, החובה שלנו לשקם"

הפועל תל אביב ממשיכה להתכונן לעונה היסטורית בה תשתתף לראשונה במפעל היורוליג, זאת לצד הכוונה הברורה ללכת על כל התארים בזירה המקומית. בתוך כך, כל בעלי האדומים, עופר ינאי, מיקי מלכה וגילי רענן, פרסמו היום (שישי) פוסט עם טקסט שמעביר מסרים ברורים לאוהדים לקראת 2025/26 שבפתח, בתוספת לתוכנית המנויים.

ינאי עצמו העלה את הפוסט המלא בחשבון ה-X שלו, עם המשפט הבא: “לכל מעריצינו האהובים, השבוע נלמד ששנאה קולנית יותר, אבל אהבה חזקה יותר”. הפוסט המלא: “אוהדי הפועל תל אביב, אתם הלב הפועם שלנו - בארץ ובחו"ל. בלעדיכם המועדון הזה לא היה קיים. אתם מעניקים לקבוצה רוח וכוח בכל משחק שאתם מגיעים אליו. העונה החולפת הייתה מלאה ברגעי שיא, לצד רגעים קשים.

בחרנו לצאת לתהליך של שינוי: אולם אחר, התמודדות עם אי ודאות בטחונית, אזעקות וטילים וכל זה תוך בנייה מחדש. מבברלי ועד מוטלי, ממדר ועד איטודיס, התמודדנו עם הכל כמשפחה. למרות הכל, עמדנו באופן מלא במשימה האירופית שלנו”.

עופר ינאי וגילי רענן (רועי כפיר)

עוד מבעלי הפועל ת”א: “אנחנו מודעים לחילוקי הדעות שנוצרו. הקרע שנוצר בתוך הקהילה האדומה איינו דבר שאפשר להתעלם ממנו והוא נוגע לליבנו. הפועל תמיד תהיה קהילה אחת וכבעלי המועדון, אנחנו רואים זאת מחובתנו לאחד ולשקם. נקשיב, נבחין, נגשר ונצעד קדימה.

כפי שעשינו בכל משחק בעונה שעברה, נזכיר את החטופים, נעלה עם חולצות הזדהות ועם הסיכה האדומה שמייחדת אותנו. נמשיך להזמין למשחקים משפחות שכולות, חיילי צה"ל ונכי צה"ל. ינאי מבקש להתנצל בפני כל מי שנפגע מאמירתו בנושא הזה.

הקמת האולם החדש היא חלק אינטגרלי וחיוני בחזון של המועדון. אנו זקוקים לאולם מודרני וגדול, על מנת לאפשר לדורות הבאים להצטרף לאהדה לקבוצה. האולם חיוני ליצירת יציבות כלכלית, לצד השקעת הבעלים. כעת זה הזמן שלכם, הרוב הדומם, להשמיע את קולכם בדרך ברורה - רכישת מנויים”.

תוכנית המנויים של הפועל ת”א