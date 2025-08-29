יום שישי, 29.08.2025 שעה 13:47
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

"הקרע בקהילה נוגע לליבנו, החובה שלנו לשקם"

עופר ינאי ושאר בעלי הפועל ת"א, שלחו מסר לאוהדים לקראת העונה הקרובה: "אתם הלב הפועם. נקשיב, נגשר ונצעד קדימה". וגם: מתווה המנויים של המועדון

|
עופר ינאי (חגי מיכאלי)
עופר ינאי (חגי מיכאלי)

הפועל תל אביב ממשיכה להתכונן לעונה היסטורית בה תשתתף לראשונה במפעל היורוליג, זאת לצד הכוונה הברורה ללכת על כל התארים בזירה המקומית. בתוך כך, כל בעלי האדומים, עופר ינאי, מיקי מלכה וגילי רענן, פרסמו היום (שישי) פוסט עם טקסט שמעביר מסרים ברורים לאוהדים לקראת 2025/26 שבפתח, בתוספת לתוכנית המנויים.

ינאי עצמו העלה את הפוסט המלא בחשבון ה-X שלו, עם המשפט הבא: “לכל מעריצינו האהובים, השבוע נלמד ששנאה קולנית יותר, אבל אהבה חזקה יותר”. הפוסט המלא: “אוהדי הפועל תל אביב, אתם הלב הפועם שלנו - בארץ ובחו"ל. בלעדיכם המועדון הזה לא היה קיים. אתם מעניקים לקבוצה רוח וכוח בכל משחק שאתם מגיעים אליו. העונה החולפת הייתה מלאה ברגעי שיא, לצד רגעים קשים.

בחרנו לצאת לתהליך של שינוי: אולם אחר, התמודדות עם אי ודאות בטחונית, אזעקות וטילים וכל זה תוך בנייה מחדש. מבברלי ועד מוטלי, ממדר ועד איטודיס, התמודדנו עם הכל כמשפחה. למרות הכל, עמדנו באופן מלא במשימה האירופית שלנו”.

עופר ינאי וגילי רענן (רועי כפיר)עופר ינאי וגילי רענן (רועי כפיר)

עוד מבעלי הפועל ת”א: “אנחנו מודעים לחילוקי הדעות שנוצרו. הקרע שנוצר בתוך הקהילה האדומה איינו דבר שאפשר להתעלם ממנו והוא נוגע לליבנו. הפועל תמיד תהיה קהילה אחת וכבעלי המועדון, אנחנו רואים זאת מחובתנו לאחד ולשקם. נקשיב, נבחין, נגשר ונצעד קדימה.
כפי שעשינו בכל משחק בעונה שעברה, נזכיר את החטופים, נעלה עם חולצות הזדהות ועם הסיכה האדומה שמייחדת אותנו. נמשיך להזמין למשחקים משפחות שכולות, חיילי צה"ל ונכי צה"ל. ינאי מבקש להתנצל בפני כל מי שנפגע מאמירתו בנושא הזה.
הקמת האולם החדש היא חלק אינטגרלי וחיוני בחזון של המועדון. אנו זקוקים לאולם מודרני וגדול, על מנת לאפשר לדורות הבאים להצטרף לאהדה לקבוצה. האולם חיוני ליצירת יציבות כלכלית, לצד השקעת הבעלים. כעת זה הזמן שלכם, הרוב הדומם, להשמיע את קולכם בדרך ברורה - רכישת מנויים”.

תוכנית המנויים של הפועל ת”א

מתווה המנויים של הפועל תל אביב (צילום מסך)מתווה המנויים של הפועל תל אביב (צילום מסך)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוגנגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */