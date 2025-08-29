יום שישי, 29.08.2025 שעה 13:49
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

"הזדמנות אדירה": אשדוד רוצה ניצחון שני ברצף

החבורה של סילבס תגיע עם אנרגיות חיוביות מחר ב-20:30 מול סכנין: "מצפה משחק קשה, המטרה - ליצור מומנטום". טמם צפוי לפתוח, דבוש אמור להיות בסגל

|
שחקני אשדוד חוגגים בסיום (אורן בן חקון)
שחקני אשדוד חוגגים בסיום (אורן בן חקון)

אחרי הניצחון המתוק בטדי על הפועל ירושלים במחזור הפתיחה, מ.ס אשדוד מגיעה לשבת עם הרבה אנרגיות חיוביות ועם הזדמנות נדירה לפתוח את העונה עם שני ניצחונות רצופים בניגוד לכל התחזיות. החבורה של חיים סילבס תארח מחר (שבת, 20:30) את בני סכנין, שבועיים אחרי שהפסידה לה במסגרת גביע הטוטו בתום דרמה ופנדלים. 

“אנחנו מקבלים את סכנין בהרכב מלא, היא תשנה את פניה. זאת לא אותה הקבוצה שפתחה את הליגה נגד בית”ר”, אמרו באשדוד והמשיכו: “מצפה לנו משחק קשה מול קבוצה מאומנת שיודעת מה היא רוצה. יש לנו הזדמנות אדירה לחבר ניצחון שני וליצור מומנטום, זאת המטרה הכי חשובה כרגע”.

בעיר הנמל נהנים מהפתיחה החיובית, שבה לראשונה אחרי ארבע שנים ניצחה הקבוצה במשחק הראשון של העונה, ולראשונה אחרי 15 שנה עשתה זאת במשחק חוץ. המאמן חיים סילבס מתכנן שינויים קלים בהרכב, כאשר איליי טמם, שהרשים כמחליף בירושלים, צפוי לפתוח.

איליי טמם חוגג (אורן בן חקון)איליי טמם חוגג (אורן בן חקון)

גם נהוראי דבוש, שצורף השבוע בטרייד מבית"ר ירושלים, אמור להיכנס לסגל ולחכות להזדמנות מהספסל. לני נאנג'יס לא יהיה בסגל בעקבות רגישות בשריר האחורי ולא רוצים לסכן אותו, יחזור לסגל לאחר פגרת הנבחרות.

