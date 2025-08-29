יום רביעי, 03.09.2025 שעה 02:27
המפגינים נגד ישראל פרמייר טק הגיעו לאנדורה

ממשיך להדאיג: קבוצת הפרו פלסטינים שמפריעה למועדון הרכיבה הישראלי כבר יומיים בוואלטה אספניה, נכחה גם בשלב השביעי. מנהל המרוץ: "נגיש תלונה"

מפגינים פרו פלסטינים באנדורה (ישראל פרמייר טק)
התופעה המדאיגה ממשיכה, ומתרחבת לאזורים נוספים. השלב השישי של מרוץ האופניים וואלטה אספניה נערך אתמול (חמישי), כאשר מפגינים פרו פלסטינים גרמו להפרות סדר כשחסמו את פלוטון מישראל פרמייר טק כמחאה נגד הקבוצה הישראלית כולה – והיום, הם גם הגיעו לשלב השביעי של המסלול באנדורה.

גם ביום רביעי, כלומר לפני יומיים, קבוצת המפגינים הפרו פלסטינית חסמה חלק מרוכבי ישראל פרמייר טק: “לקח לשוטרים למעלה מ-2 דקות עד שהגיעו ופינו את המפגינים ואפשר לדבוקת הרוכבים כולה להמשיך בדרכה”, ציינו בקבוצת הרכיבה הישראלית. 

ל-ONE נודע כי בקבוצה הישראלית דואגים מאוד לגבי המשך התחרות, שכן התגובה האיטית של המשטרה לא מרגיעה כשבעוד מספר ימים יכנסו הרוכבים אל החבל הבאסקי, שבו בדרך כלל העוינות לישראל גבוהה במיוחד.

המפגינים נכנסים למסלול (ישראל פרמייר טק)המפגינים נכנסים למסלול (ישראל פרמייר טק)

באתר ‘Cyclingnews’, דיווחו כי מנהל מרוץ הוואלטה אספניה, חאבייר גוילן, ינסה לנקוט פעולה נגד המפגינים הפרו פלסטיניים שחסמו את ישראל פרמייר טק: “אנחנו הולכים להגיש תלונה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את מה שקרה. כשמביעים מחאה באלימות, זה מפסיק להיות סיבה מוצדקת”, הוא אמר.

