הליגה האירופית 25-26
162-146בראגה1
163-146מיידטילנד2
164-146אוטרכט3
138-96לגיה ורשה4
122-126שחטאר דונייצק5
105-114סטיאווה בוקרשט6
106-66האקן7
1015-129א.א.ק. לרנקה8
92-84בראן9
94-84מכבי ת"א10
84-56קלוז'11
71-64פאוק סלוניקי12
62-42יאנג בויז13
63-43פרטיזן בלגרד14
61-24פנאתינייקוס15
68-54רייקה16
67-34קופס17
58-84צליה18
54-34זרינסקי מוסטר19
43-25לבסקי סופיה20
33-62גנק21
33-52לודוגורץ22
32-22אנדרלכט23
32-23הפועל ב"ש 24
34-32שלבורן25
33-22דינמו קייב26
39-74שריף טירספול27
35-32שקנדיה28
36-32לך פוזנאן29
35-22פרישטינה30
21-12נואה31
210-24לינקולן רד אימפס32
16-52סבאח באקו33
14-32באניק אוסטרבה34
13-22בריידבליק35
13-22היברניאן36
13-22ספרטק טרנאבה37
12-12סמסונספור38
11-02לוגאנו39
11-02וולפסברגר40
15-22אברדין41
13-02פאקשי42
16-02אילבס43
04-22סלובן ברטיסלבה44
03-12ריגה סקולה45
02-02אקטובה46
06-32דריטה47
05-22סרבט ז'נבה48
05-22האמרון ספרטנס49
06-22בשיקטאש50
05-12פרדריקסטאד51

ענו: עד לאן לדעתכם מכבי ת"א תגיע באירופית?

הצהובים גילו את זהות היריבות במפעל השני בטיבו ביבשת, וזה הזמן שלכם להכריע בוואטסאפ של ONE: האם היעדר הביתיות ישפיע ואיפה יש צורך בחיזוק?

|
אושר דוידה מנסה לעבור (האתר הרשמי של מכבי ת
אושר דוידה מנסה לעבור (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

עונה שנייה ברציפות שמכבי תל אביב הבטיחה העפלה לשלב הליגה של הליגה האירופית, והיום (שישי) נודע לצהובים בדיוק את מי הם יפגשו, כשהם היו בדרג השני מתוך 4. אלופת המדינה תשחק נגד דינמו זאגרב, אסטון וילה, ליון, פאוק, מיטיולן, פרייבורג, בולוניה ושטוטגרט.

כעת, זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות בערוץ הוואטסאפ של ONE: לאן אתם חושבים שמכבי ת”א תגיע בליגה האירופית העונה, האם היעדר הביתיות ישפיע על הצהובים, באיזו עמדה אלופת המדינה עוד צריכה להתחזק בשביל לעשות יותר מאשתקד ולאיזה משחק אתם הכי מחכים? הצביעו בוואטסאפ.

