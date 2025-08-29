ענו: עד לאן לדעתכם מכבי ת"א תגיע באירופית?

עונה שנייה ברציפות שמכבי תל אביב הבטיחה העפלה לשלב הליגה של הליגה האירופית, והיום (שישי) נודע לצהובים בדיוק את מי הם יפגשו, כשהם היו בדרג השני מתוך 4. אלופת המדינה תשחק נגד דינמו זאגרב, אסטון וילה, ליון, פאוק, מיטיולן, פרייבורג, בולוניה ושטוטגרט.

