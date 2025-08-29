גבי קניקובסקי יפגוש את עידן נחמיאס באירופית

אחרי שהמוקדמות הסתיימו באופן סופי אמש (חמישי), הגרלת שלב הליגה של הליגה האירופית התקיימה היום ולצד מכבי תל אביב שהצליחה להעפיל למפעל השני בחשיבותו באירופה ובפעם השנייה ברציפות – עוד השתתפו בהגרלה גם נציגים נוספים של ישראל והם הליגיונרים שלנו.

מדובר על שלושה – גבי קניקובסקי, שעשה הקיץ את המעבר ממכבי ת”א לפרנצווארוש ההונגרית, אליה עדיין שייך גם ישראלי נוסף על אף עתידו הלא ברור, מוחמד אבו פאני. הישראלי השני הוא עידן נחמיאס, שעזב גם הוא את הצהובים והצטרף ללודוגורץ הבולגרית. השלישי הוא עומרי גלזר, שלא פותח בהרכב של הכוכב האדום לאחרונה, אך עדיין נחשב כנציג כחול-לבן בקבוצה הסרבית.

כזכור, הפורמט אליו התרגלנו בעונה שעברה נשמר, כאשר 36 קבוצות יתחרו וכל קבוצה הוגרלה לשחק 8 משחקים, מול 8 יריבות שונות (שתי יריבות מכל דרג, כולל הדרג שלה). בהגרלה נקבעו 4 משחקי בית ו-4 משחקי חוץ.

8 היריבות של קניקובסקי ופרנצווארוש

ריינגרס, זלצבורג, ויקטוריה פלזן, פנרבחצ’ה, לודוגורץ, נוטינגהאם פורסט, פנאתינייקוס, גנק.

8 היריבות של נחמיאס ולודוגורץ

ריינגרס, בטיס, פאוק סוליניקי, פרנצווארוש, ניס, יאנג בויז, סלטה ויגו, מאלמו

8 היריבות של גלזר והכוכב האדום

ליל, פורטו, סלטיק, בראגה, סטיוואה בוקרשט, שטורם גראץ, סלטה ויגו, מאלמו