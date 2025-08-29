יום שישי, 29.08.2025 שעה 13:15
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
31-21הפועל כפ"ס1
31-21עירוני מודיעין2
30-11מכבי הרצליה3
12-21הפועל חדרה4
12-21מ.ס כפר קאסם5
11-11הפועל ר"ג6
11-11הפועל עכו7
10-01בני יהודה8
10-01הפועל כפר שלם9
10-01מכבי פ"ת10
10-01הפועל ראשל"צ11
02-11מכבי יפו12
02-11הפועל נוף הגליל13
01-01הפועל עפולה14
04-01הפועל רעננה15
-10-41מ.ס קריית ים16

הפועל ראשון לציון החתימה את הקשר רועי הר

שחקן מרכז השדה בן ה-25, ששיחק בעונה האחרונה ברמת השרון ובעברו גם בהפועל עכו, מצטרף לקבוצה של דוד מרטן מהליגה הלאומית כחיזוק לעונת 2025/26

|
רועי הר עולה לנגיחה (רועי כפיר)
רועי הר עולה לנגיחה (רועי כפיר)

הליגה הלאומית כבר יצאה לדרך עם עונת 2025/26, אך חלון ההעברות של הקיץ עדיין פתוח והקבוצות מחפשות לחזק עוד יותר את הסגלים שלהן, כדי להצליח להגיע למטרות שסימנו לעצמן בחודשים הבאים.

אחת מהקבוצות היא הפועל ראשון לציון, שהודיעה היום (שישי) על החתמתו של רועי הר, באמצעות סוכנו סתיו חכמון. הקשר בן ה-25 מצטרף לקבוצה של דוד מרטן, שסיימה את המחזור הראשון ב-0:0 דרמטי מול בני יהודה.

הר, שמשחק כאמור במרכז השדה, לבש בעונות האחרונות את מדי רמת השרון ולפני כן שיחק עונה אחת גם בהפועל עכו. בילדותו שיחק גם במחלקת הנוער של מכבי נתניה ובית”ר טוברוק.

