הפועל ראשון לציון החתימה את הקשר רועי הר

הליגה הלאומית כבר יצאה לדרך עם עונת 2025/26, אך חלון ההעברות של הקיץ עדיין פתוח והקבוצות מחפשות לחזק עוד יותר את הסגלים שלהן, כדי להצליח להגיע למטרות שסימנו לעצמן בחודשים הבאים.

אחת מהקבוצות היא הפועל ראשון לציון, שהודיעה היום (שישי) על החתמתו של רועי הר, באמצעות סוכנו סתיו חכמון. הקשר בן ה-25 מצטרף לקבוצה של דוד מרטן, שסיימה את המחזור הראשון ב-0:0 דרמטי מול בני יהודה.

הר, שמשחק כאמור במרכז השדה, לבש בעונות האחרונות את מדי רמת השרון ולפני כן שיחק עונה אחת גם בהפועל עכו. בילדותו שיחק גם במחלקת הנוער של מכבי נתניה ובית”ר טוברוק.