ליגה אנגלית 25-26
60-62ארסנל1
60-52טוטנהאם2
64-72ליברפול3
41-52צ'לסי4
42-42נוטינגהאם פורסט5
32-42מנצ'סטר סיטי6
32-32סנדרלנד7
31-22אברטון8
34-32בורנמות'9
33-22ברנטפורד10
33-22ברנלי11
35-12לידס12
22-22פולהאם13
21-12קריסטל פאלאס14
13-22ניוקאסל15
12-12מנצ'סטר יונייטד16
11-02אסטון וילה17
13-12ברייטון18
05-02וולבס19
08-12ווסטהאם20

החתמה גדולה בלונדון: סימונס רשמית בטוטנהאם

רכש מסקרן מאוד לתומאס פרנק, כאשר הקשר ההולנדי הצטרף באופן רשמי מלייפציג וחתם עד 2030 עם אופציה ל-2 עונות נוספות. עבר בתמורה ל-60 מיליון אירו

צ'אבי סימונס חוגג (IMAGO)
צ'אבי סימונס חוגג (IMAGO)

חלון ההעברות מתקרב לסיום, כאשר ביום שני הוא יינעל במרבית הליגות ברחבי אירופה, אבל עדיין יש זמן לבצע כמה החתמות גדולות, והחתמה מהסוג הזה ביצעה טוטנהאם היום (שישי). התרנגולים הכריזו על צירופו של צ’אבי סימונס, שמצטרף לפרויקט המסקרן של תומאס פרנק.

היה נדמה שהקשר ההולנדי בדרך הבטוחה לאייאקס, כאשר היה ברור שבלייפציג הוא לא יישאר לעונה נוספת, אבל טוטנהאם ביצעה מחטף ובמהירות בזק סגרה את הצירוף של סימונס. לייפציג תקבל מהתרגנולים כ-60 מיליון אירו, וסימונס עצמו חתם במועדון עד 2030, עם אופציה לשתי עונות נוספות.

סימונס רק בן 22, אבל נדמה שהוא כבר שנים בכותרות בכדורגל האירופי, כשהיה נחשב בעברו לאחד מנערי הפלא הגדולים ביבשת ללא ספק. אחרי שלא הצליח להשאיר חותם בפאריס סן ז’רמן, ההולנדי, שגדל בברצלונה וגם שם לא הצליח להרשים ולעלות לבוגרת, בילה בפ.ס.וו ובלייפציג.

צצ'אבי סימונס חוגג (רויטרס)

באיינדהובן הוא רשם 48 משחקים, 22 שערים ו-11 בישולים, ובלייפציג הוא כבר הרשים הרבה יותר עם 22 גולים ו-24 בישולים ב-78 הופעות. יש לו כבר 28 הופעות בנבחרת הבוגרת של הולנד, בהן הוא הצליח למצוא את הרשת חמש פעמים בסך הכל. כעת, הוא ישחק באלופות עם טוטנהאם.

הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
