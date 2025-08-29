יום שישי, 29.08.2025 שעה 12:59
ליגה טורקית 25-26
90-103גלאטסראיי1
90-33טרבזונספור2
70-53גוזטפה3
61-72קוניאספור4
61-32סמסונספור5
62-33אנטליהספור6
41-32פנרבחצ'ה7
31-21בשיקטאש8
37-43איופספור9
37-23גאזישיר גאזיינטפ10
11-11בשאקשהיר11
12-12אלאניספור12
13-02ריזספור13
15-12קייסריספור14
03-12קסימפשה15
05-23גנצ'לרבירליג'י16
05-13קוצ'איליספור17
05-02פתיח קארגומרוק18

כבר לא מיוחד? מוריניו פוטר מקבוצה 4 ברציפות

פנרבחצ'ה פיטרה את הפורטוגלי, כמו שעשו גם טוטנהאם, רומא ויונייטד. מאחורי הקלעים: הכישלון המקצועי, הביקורת הפומבית על המועדון והפיצוי המטורף

|
ז'וזה מוריניו (IMAGO)
ז'וזה מוריניו (IMAGO)

פעם ז’וזה מוריניו היה נחשב לאחד המאמנים הטובים בעולם, כיום כבר קשה להתעלם מכך שהוא מעבר לשיאו ולא מצליח להתרומם בחזרה. מי שפעם היה נחשב ל”מיוחד” כבר לא נראה כל כך מיוחד, והיום (שישי) קיבלנו סימן קריאה נוסף לכך, כשפנרבחצ’ה הודיעה על פיטוריו של המאמן הפורטוגלי.

שנה בלבד אחרי שהגיע, מוריניו מסיים את דרכו בקבוצה הטורקית. יתרה מכך, זו הקבוצה הרביעית ברציפות של המאמן בה הוא מסיים כמפוטר, אחרי רומא, טוטנהאם ומנצ’סטר יונייטד. כעת, בטורקיה חושפים קצת מאחורי הקלעים ללמה המיוחד סיים את דרכו.

תחילה בפן המקצועי, פנרבחצ’ה סיימה בתיקו 0:0 במשחק הראשון בפלייאוף ליגת האלופות מול בנפיקה, ובמשחק השני הפסידה 1:0. המשמעות היא שהטורקים לא העפילו לשלב הליגה של הצ’מפיונס ליג, והם יסתפקו באירופית, אבל נראה שההנהלה לא הסתפקה ולא קיבלה את הכישלון.

מוריניו (רויטרס)מוריניו (רויטרס)

אם נסתכל לא רק מקצועית, מוריניו אחרי המשחק ביקר בצורה פומבית את המועדון. כשנשאל האם זו אכזבה שלא העפיל לאלופות, ענה המיוחד: “אם המועדון הזה רוצה להיות בליגת האלופות, הוא היה צריך להביא לי שחקנים בזמן שיובילו אותי לליגת האלופות”.

השילוב של המקצועי, התקופה המתוחה גם כך בין המאמן להנהלה וההדחה גרמו לכך שמוריניו סיים את דרכו, וכעת הוא יחפש אחר היעד הבא בקריירה בגיל 62. לפי הדיווחים, מוריניו לא רצה להתפטר בגלל חוזה העתק שלו, וכעת פנרבחצ’ה תיאלץ לשלם לו פיצוי שמוערך בלא פחות מ-15 מיליון אירו, סכום אדיר.

