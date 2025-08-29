יום שישי, 29.08.2025 שעה 11:33
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
קרית אתא צירפה את רון דנדיקר ואיתי מובסוביץ'

הקבוצה של אלדד בנטוב ממשיכה לבנות את הקבוצה לעונה הקרובה ועיבתה את הסגל בשני צעירים - גארד מנבחרת הנוער וסנטר שהיה מצטיין בגמר הנוער ארצית

אלדד בנטוב (חגי מיכאלי)
אלדד בנטוב (חגי מיכאלי)

עירוני קרית אתא ממשיכה לבנות את הקבוצה לעונה הקרובה ועיבתה את הסגל שלה בגארד, רון דנדיקר ובשחקן הפנים, איתי מובסוביץ'.  השניים חתמו בחוזים ארוכי טווח לארבע שנים. 

דנדיקר (18, 1.88), תושב כרמיאל, שיחק בשנתיים האחרונות  בליגת הנוער על במדי עמק יזרעאל, שם רשם בעונת 2024/25 ממוצעים של 17.1 נקודות, 5 ריבאונדים, 3.5 אסיסטים, 1.3 חטיפות ומדד 16.5 ב־11 משחקים. בקיץ האחרון נבחר לסגל נבחרת הנוער של ישראל, אותה אימן ברק פלג.

מובסוביץ' (18, 2.02 מטר),  ממושב שרונה. בעונה האחרונה שיחק במועדון גליל תבור וזכה עם קבוצת הנוער בדאבל – אליפות הליגה הארצית לנוער וגביע האיגוד לנוער, ובנוסף נבחר לשחקן המצטיין של גמר הנוער ארצית.

