יום שישי, 29.08.2025 שעה 11:32
כדורגל עולמי

"הדשא שלנו כמו בביצה, אפילו אנחנו פוחדים"

איסי, שחקנה של ראיו וייקאנו שתארח את ברצלונה, הזהיר את הקטלונים מהמצב במגרש: "מתאמנים באצטדיון כי יש בעיה במתחם האימונים, המשטח הרוס לגמרי"

|
איסי פאלאסון נגד ברצלונה בעונה שעברה (רויטרס)
איסי פאלאסון נגד ברצלונה בעונה שעברה (רויטרס)

בעיית האירוח של ברצלונה בגלל עבודות השיפוץ בקאמפ נואו, הביאו את הקטלונים להתחיל את עונת 2025/26 בלה ליגה עם שלושה משחקי חוץ. את השניים הראשונים היא צלחה וביום ראשון (22:30, שידור חי בערוץ ONE) היא תעלה למשחק השלישי אצל ראיו וייקאנו.

אלא שבניגוד לניצחונות על מיורקה (0:3) ועל לבאנטה (2:3), יכול להיות שבווייאקס החבורה של האנזי פליק תתמודד מול אתגר לא צפוי – כשמדובר על משטח הדשא באצטדיון של הקבוצה ממדריד. כרגע לפי הדיווחים (והתמונות שרצות בספרד), המגרש לא נראה במיטבו, בלשון המעטה.

כוכב ראיו, איסי פאלאסון, סיפר לתקשורת המקומית על הסיבה לכך: “יש לנו בעיות במתחם האימונים ולכן אנחנו מתאמנים באצטדיון, וזה מה שהשפיע על הדשא. המעבר מלשחק רק במשחקים שם לאימונים על הדשא שבעה ימים בשבוע, זה מה שהרס אותו לגמרי”.

אצטדיון וייקאס בתקופות טובות יותר (רויטרס)אצטדיון וייקאס בתקופות טובות יותר (רויטרס)

הקשר בן ה-30 הוסיף לתאר: “הדשא גורם לכדור לזוז באיטיות, זה קצת כמו דשא של גינה בבית. ההרגשה היא יותר כמו ביצה רכה והכדור זז לא טוב”. לצד החששות של בארסה, איסי שיתף כי גם לשחקני ראיו יש דאגות בעקבות העניין: “אנחנו מרגישים רע כי כדורגל הוא מופע לקהל, אבל לא יהיה אפשר לשחק כרגיל. גם אצלנו מודאגים כי אנחנו לא רוצים להיפצע”.

מבחינתה של ראיו וייקאנו, זה לא הסוף לבעיות הלוגיסטיות. מתחם האימונים של המועדון משכונת וייקאס כאמור מלא בבעיות, גם בדרכי הנגישות, בעוד איסי חשף ששחקני הקבוצה נפגשים במקום אחר בעיר ונוסעים עם אוטובוס מיוחד שנשכר מעיריית מדריד בעבור הנסיעה לאימונים. כל זאת יחד עם הצוות המקצועי כמובן.

הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוגנגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */