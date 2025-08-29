"הדשא שלנו כמו בביצה, אפילו אנחנו פוחדים"

בעיית האירוח של ברצלונה בגלל עבודות השיפוץ בקאמפ נואו, הביאו את הקטלונים להתחיל את עונת 2025/26 בלה ליגה עם שלושה משחקי חוץ. את השניים הראשונים היא צלחה וביום ראשון (22:30, שידור חי בערוץ ONE) היא תעלה למשחק השלישי אצל ראיו וייקאנו.

אלא שבניגוד לניצחונות על מיורקה (0:3) ועל לבאנטה (2:3), יכול להיות שבווייאקס החבורה של האנזי פליק תתמודד מול אתגר לא צפוי – כשמדובר על משטח הדשא באצטדיון של הקבוצה ממדריד. כרגע לפי הדיווחים (והתמונות שרצות בספרד), המגרש לא נראה במיטבו, בלשון המעטה.

כוכב ראיו, איסי פאלאסון, סיפר לתקשורת המקומית על הסיבה לכך: “יש לנו בעיות במתחם האימונים ולכן אנחנו מתאמנים באצטדיון, וזה מה שהשפיע על הדשא. המעבר מלשחק רק במשחקים שם לאימונים על הדשא שבעה ימים בשבוע, זה מה שהרס אותו לגמרי”.

אצטדיון וייקאס בתקופות טובות יותר (רויטרס)

הקשר בן ה-30 הוסיף לתאר: “הדשא גורם לכדור לזוז באיטיות, זה קצת כמו דשא של גינה בבית. ההרגשה היא יותר כמו ביצה רכה והכדור זז לא טוב”. לצד החששות של בארסה, איסי שיתף כי גם לשחקני ראיו יש דאגות בעקבות העניין: “אנחנו מרגישים רע כי כדורגל הוא מופע לקהל, אבל לא יהיה אפשר לשחק כרגיל. גם אצלנו מודאגים כי אנחנו לא רוצים להיפצע”.

מבחינתה של ראיו וייקאנו, זה לא הסוף לבעיות הלוגיסטיות. מתחם האימונים של המועדון משכונת וייקאס כאמור מלא בבעיות, גם בדרכי הנגישות, בעוד איסי חשף ששחקני הקבוצה נפגשים במקום אחר בעיר ונוסעים עם אוטובוס מיוחד שנשכר מעיריית מדריד בעבור הנסיעה לאימונים. כל זאת יחד עם הצוות המקצועי כמובן.