בולט ואירוני: פ.ס.ז' והמזל הרע בהגרלת האלופות

הדבר הבולט והאירוני ביותר בהגרלת שלב הליגה של ליגת האלופות שנערכה אתמול (חמישי), הוא חוסר המזל של פאריס סן ז'רמן. כמו בעונה שעברה, קיבלה השלוחה הקטארית את האופציות הקשות ביותר. לפני שנה, היא נאלצה להתמודד נגד באיירן מינכן, מנצ'סטר סיטי, ארסנל ואתלטיקו מדריד, בתוספת איינדהובן וגם ג'ירונה ושטוטגרט שנתפסו כסוסים השחורים.

על הנייר, היה סיכוי סביר ביותר להדחה – וזה אכן היה קרוב. למחזורי ינואר הגיעה אלופת צרפת כשהיא מחוץ ל-24 המקומות הראשונים, וכאשר פיגרה 2:0 מול התכולים של פפ גווארדיולה היא נראתה בדרך החוצה. אז הגיע המהפך, וההמשך ידוע. דווקא הקמפיין שכמעט הוגדר כפיאסקו הפך לטוב ביותר בהיסטוריה של סן ז'רמן, והיא הניפה את הגביע.

אז אולי כדאי לה לקבל את ההגרלה הקשה מכולן? הפעם זה מרגיש מאתגר לא פחות, כי אלופת אירופה הטרייה קיבלה את ברצלונה ובאיירן מהדרג הראשון, את לברקוזן ואטאלנטה מהדרג השני, טוטנהאם וספורטינג מהדרג השלישי, וניוקאסל ובילבאו מהדרג הרביעי.

שחקני פאריס סן ז'רמן (רויטרס)

יש ברשימה הזו פחות אימפריות בהשוואה לעונה שעברה, אבל אין יריבות קלות כלל. השלוחה הסעודית והנציגה הבאסקית הן היריבות החזקות ביותר מהדרג האחרון, וסן ז'רמן תתכבד לפגוש את שתיהן. לצורך השוואה, צ'לסי הוגרלה מול פאפוס וקרבאח מהדרג הרביעי, ותקווה כי 6 נקודות מולן יעניקו לה את הבסיס בזכותו תעלה לשלב הבא בוודאות.

כאן אנחנו עדים לאחד השינויים המהותיים ביותר של שלב הליגה בהשוואה לשלב הבתים המסורתי שהוזנח לפני שנה. בשיטה הקודמת, קבוצה שדורגה נמוך מדי ביחס לכוחה האמיתי נפגעה בעצמה. למשל, כאשר העפילה ניוקאסל לליגת האלופות ב-2023, היא הייתה בדרג הרביעי ושובצה ל"בית המוות" עם סן ז'רמן, מילאן ודורטמונד. אחרי שנתנה פיינט נאה, היא סיימה במקום האחרון והודחה.

גם הפעם ניוקאסל בדרג הרביעי שלא בהכרח משקף את איכותה, אבל הפעם הנפגעות הן רק היריבות שהוגרלו מולה. לאף קבוצה עצמה לא אכפת באיזה דרג היא נמצאת, כי כל אחת מקבלת שתי יריבות מכל דרג ודרג. פ.ס.ז’ לא מרוצה לפגוש אותה שוב, אבל ניוקאסל קיבלה גם היא שתי יריבות מהדרג הרביעי. אחת מהן היא בילבאו, אבל השנייה היא אוניון סן ז'ילואז שנחשבת לקשה פחות.

שחקני ניוקאסל (רויטרס)

מאידך, אלופת בלגיה עשויה לעשות חיים קשים לכל יריבותיה. האם אלופות מליגות "קטנות" יותר מסוגלות לעשות זאת? הזמן יגיד, אבל לפחות על הנייר כולן שמחות לקבל את קייראט ואת קרבאח – אם לא לוקחים בחשבון את הטיסות הארוכות לקזחסטן או לאזרבייג'אן. גם פאפוס היא אופציה נהדרת על פניו. לכן, צ'לסי רשאית לשמוח, וכך גם אולימפיאקוס שקיבלה את פאפוס וקייראט, ואולי גם נאפולי שהוגרלה נגד קרבאח וקופנהאגן.

אגב, אולימפיאקוס עצמה הייתה אופציה נוחה יחסית מהדרג השלישי, ולכן גם פאפוס וקייראט יכולות להיות מאושרות. עבור מועדונים מסוג זה, הגרלה אידיאלית משלבת מפגשים עם אימפריות ענק לצד יריבות סבירות נגדן אפשר לחלום על תוצאות טובות על מנת לתפוס איכשהו מקום בין 24 הראשונות.

בהקשר זה, פאפוס לוקחת את כל הקופה. הקפריסאים, שהדיחו את מכבי תל אביב, מארחים את באיירן ומתארחים אצל צ'לסי ויובנטוס. במשחקים אלה הם צפויים להפסיד, אבל יש להם גם מפגשים ביתיים עם ויאריאל, מונאקו וסלאביה פראג, וכן ביקורים אצל אולימפיאקוס וקייראט. נסו לדמיין את אלופת ישראל בהגרלה זו. בהחלט ניתן היה לפנטז על כמה נקודות טובות, במיוחד אם המשחקים האלה היו מתקיימים בבלומפילד.

שחקני פאפוס (IMAGO)

אז מי מהגדולות צריכה להיות מרוצה במיוחד? על פניו, ברצלונה נמנעה מהאופציות החזקות ביותר בכל הדרגים (למעט ניוקאסל), ויכולה לשאוף אף למאזן מושלם בתסריט האופטימי – גם אם סן ז'רמן וצ'לסי היו הפיינליסטיות של גביע העולם למועדונים. פרנקפורט, קלאב ברוז', אולימפיאקוס, סלביה פראג וקופנהאגן – זו הגרלה טובה מאוד לקטלונים, והם חייבים לנצל אותה כדי להיות בין 8 הראשונים.

לעומת זאת, ריאל מדריד יכולה להרגיש שהמזל לא היה לצידה. ליברפול ומנצ'סטר סיטי הן לא האופציות המועדפות מהדרג הראשון, וניתן לומר זאת גם על יובנטוס ובנפיקה מהדרג השני. תוסיפו את מונאקו ומארסיי ותקבלו סיפור לא אידיאלי. באשר לקייראט, ריאל תהיה הקבוצה הגדולה היחידה שתטוס לאלמאטי.

העובדה כי המשחק של הלבנים מול ליברפול יתקיים באנפילד תסדר לטרנט אלכסנדר ארנולד ביקור באצטדיון שהיה ביתו במשך כל חייו עד כה, וכלל לא בטוח שמצפה לו קבלת פנים אוהדת. מנגד, קווין דה בריינה יזכה למחיאות כפיים סוערות באצטדיונה של מנצ'סטר סיטי כאשר יחזור לשם עם נאפולי – וחייבים לקוות שהמאסטרו הבלגי יהיה כשיר בערב הספציפי זה כי זו תהיה חוויה יוצאת דופן.

קווין דה בריינה (רויטרס)

אף אחד לא ירצה לפספס גם את הביקור של מנצ'סטר סיטי אצל ריאל מדריד בסנטיאגו ברנבאו, בקרב שהפך לשכיח מאוד בשנים האחרונות. פפ גווארדיולה תמיד מקבל מוטיבציה מיוחדת מול היריבה החשובה ביותר שלו, ויהיה נחמד אם תהיה לו חשיבות ספורטיבית עבור שתי הקבוצות.

הסוגיה הזו מזכירה לנו שללוח המשחקים תהיה חשיבות לא מבוטלת. השיטה בה 8 הראשונות מעפילות ישירות לשמינית הגמר, בעוד שתי הראשונות יזכו מעכשיו ליתרון ביתיות במשחקי הגומלין, מגדילה מאוד את הסיכוי לכך שלכולם יהיה עניין מעשי עד למחזורי הסיום – וזו השאיפה. מעבר לכך, ביקורים באצטדיונים ספציפיים שונים מהותית בעונות שונות, וזה נכון במיוחד לגבי בודו גלימט.

אלופת נורבגיה הנהדרת, שדוגלת במערך 3-3-4 והולכת על כדורגל התקפי מול כל יריבה, מארחת על משטח מלאכותי מעל החוג הארקטי. רשימת האורחות שנקבעה מכובדת בהחלט – מנצ'סטר סיטי, יובנטוס, טוטנהאם ומונאקו. אבל מי תגיע לשם בספטמבר, ומי בינואר? ברור שהאפשרות הראשונה עדיפה פי כמה. כך או כך, יהיה זה ביקור מולדת מרגש עבור ארלינג הולאנד.

פפ גווארדיולה, שוב מול ריאל מדריד (IMAGO)

מפגשים פיקנטיים כאלה יהיו בשפע – ואפשר לכתוב עליהם המון. מה רע באנטוניו קונטה נגד צ'לסי? לואיס אנריקה פוגש שוב את בארסה, והארי קיין נוסע שוב ללונדון במטרה להלום בארסנל. זה היתרון החשוב ביותר של שיטת הליגה החדשה. היא מגוונת הרבה יותר בהשוואה לשלב הבתים, ולכן מייצרת הרבה יותר סיפורים עסיסיים. בכל מחזור יש משחקים אטרקטיביים באמת, והעונה שעברה הראתה בבירור שגם המועדונים העשירים עלולים להיקלע למצוקה למרות שרק 12 קבוצות יודחו בתום השלב הזה.

הרי פאריס סן ז'רמן כמעט עפה לפני שהעונה שלה התהפכה ב-180 מעלות. מי יודע, אולי היא באמת תעוף הפעם, אבל מצד שני היא עשויה לראות בהגרלה הזו סימן חיובי מלמעלה.