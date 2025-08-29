"העונה הזאת נועדה כדי לייצר קבוצה מנצחת"

אחרי ההפסד המאכזב למ.ס אשדוד במחזור הפתיחה, הפועל ירושלים תתארח מחר (שבת, 20:15) אצל הפועל חיפה באצטדיון סמי עופר במסגרת המחזור השני בליגת העל, כאשר במועדון הירושלמים יודעים שאין דרך טובה יותר למחוק את התחושות הקשות מהשבוע שעבר - מלבד ניצחון בחוץ.

הקבוצה של זיו אריה לא הצליחה לייצר המשכיות אחרי מחצית ראשונה סבירה מול אשדוד, ובחצי השני שילמה מחיר על טעויות והיעדר ריכוז. למרות זאת, התחושה הכללית סביב המועדון היא של יציבות ואמונה בדרך.

השוער נדב זמיר הסביר: ”זה מועדון מדהים בשביל כל מי שמשחק בו, היה פה בעבר או יגיע בעתיד. כולם נהנים, לומדים ומתקדמים. התרגשתי לחתום על חוזה ארוך טווח בקיץ, ולקבל אמון מהצוות המקצועי. אני מאמין שהקבוצה תתקדם בהשוואה לשנה שעברה”

נדב זמיר (אורן בן חקון)

בהפועל ירושלים מבינים שהמפתח הפעם יהיה לשמור על יציבות לאורך כל המשחק, ולא להישבר תחת לחץ כפי שקרה במחזור הפתיחה. זמיר הוסיף: “אנחנו צריכים להופיע למשך 90 דקות כמו ששיחקנו בחלק האחרון של המחצית הראשונה מול אשדוד. אנחנו מסוגלים וכשזה יקרה נהיה על הגל. הפסד אחד לא הופך פה שולחנות וזה מה שחזק במועדון הזה”.

בזווית המקצועית, הקבוצה עדיין תיאלץ להסתדר ללא איבה רנסום, ז’ארדל ואיינאו פרדה, מה שמגביל את אפשרויות הסגל. עם זאת, השילוב של ינאי דיסטלפלד, איליי מדמון וגיא בדש בקישור אמור להמשיך להיות הציר המרכזי, לצד שינויים קלים בהרכב.

על היריבה, הפועל חיפה, אמרו במועדון האדום-שחור כי הדגש העיקרי הוא מנטלי: לדעת להישאר ממוקדים גם ברגעים פחות טובים. זמיר הדגיש: “מהדגשים הטקטיים לקראת היריבה אני לא מודאג. איך שנגיע מנטלית בראש – זה מה שינצח לנו את המשחק”.

גיא בדש (שחר גרוס)

המאזן בין הקבוצות בליגת העל מאז חזרתה של הפועל ירושלים לליגה הבכירה כמעט שקול - ארבעה ניצחונות להפועל ירושלים, שלושה לחיפה ושתי תוצאות תיקו. בסמי עופר מחזיקה ירושלים במאזן חיובי של שלושה ניצחונות מתוך חמישה משחקים, אך גם רשמה שם את אחד ההפסדים הכואבים בעונה שעברה.

בעמק הארזים רוצים לשדר מסר ברור: “למרות ההפסד בפתיחה, העונה הזו נועדה לייצר קבוצה מנצחת, כזו שיודעת לקחת שלוש נקודות גם כשהמשחק לא מתפתח בצורה אידיאלית. סמי עופר עשוי להיות המקום הנכון להתחיל בכך”.