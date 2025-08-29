"לא יודע שקאני עובר לחיפה, שועה? היסטוריה"

בית”ר ירושלים פתחה את העונה בסערה. אם נשים בצד את ההדחה הכואבת מאירופה, הצהובים שחורים עלו לגמר גביע הטוטו וגם רשמו ניצחון במשחק הראשון בליגת העל, עם 1:2 על סכנין בחוץ. כעת, המבחן הגדול הראשון יגיע במסגרת המחזור השני, כשבית”ר תארח את מכבי חיפה ביום ראשון (20:30) למשחק ענק בטדי.

לקראת המשחק המסקרן, שעבור שתי הקבוצות עשוי להיות קריטי וממנו יהיה ניתן להבין לאן העונה הולכת, הירושלמים ערכו את מסיבת העיתונאית המסורתית כשהמאמן ברק יצחקי דיבר, ולצידו היה שחקן הקבוצה, הבלם/מגן גיל כהן.

ברק, אתה יכול להסביר כמה היה חשוב הניצחון מול סכנין?

”אין משחקים קלים בליגה, גם עם כל הסיפור בסגל של סכנין. בסוף גם חלק מהמשחקים האלה, באותו הסגנון, נפלנו בהם בעונה שעברה. אבל זה כבר מאחורינו, אנחנו מסתכלים קדימה”.

שחקני בית"ר ירושלים (עמרי שטיין)

איך אתה רואה את התפקיד של שועה עכשיו?

”אני אף פעם לא יושב פה ואומר מי הולך לשחק לפני משחק, ירדן? מה שהיה כבר נגמר, מבחינתי זה היסטוריה”.

מה עושה מאמן שהקבוצה שלנו מנצחת שלושה משחקים רצופים והוא מקבל עכשיו גם את שועה ומיכה?

”זו פריבילגיה למאמן שיש לו שחקנים טובים ושנמצאים בכושר. בסוף מאמן צריך לקבל החלטות קשות ולהיות שלם עם כל ההחלטות שלו”.

לגבי קאני, היית רוצה ששחקן ישחק מול קבוצה שהוא עתיד לעבור אליה יומיים אחרי המשחק?

”לא שמעתי משהו. אני לא יודע שהוא עובר לחיפה יומיים אחרי המשחק. כל השחקנים מתאמנים קשה ועובדים טוב, בסוף אני צריך לקבל את ההחלטות המקצועיות שלי לקראת יום ראשון. לי כמאמן אין מה לעשות עם זה, אנחנו מכירים את המועדון ואנחנו יודעים שיש פה לפעמים רגעים שצריך להתמודד איתם”.

סילבה קאני (שחר גרוס)

אתם באים פייבוריטים מול מכבי חיפה אחרי הרבה שנים.

“אי אפשר לזלזל בשום תקופה במכבי חיפה, במשחקים גדולים השחקנים הגדולים צריכים להגיע לרגעים האלה. זה משחק מאוד לחוץ וטעון, זה כיף לשחקן להיות על המגרש באירוע כזה. כל רעשי הרקע מסביב פחות מעניינים אותנו. יהיה משחק סופר מעניין”.

מה אתה אומר על אי הזימון של עומר אצילי לנבחרת?

”אני לא רוצה להתייחס לזה, עומר פתח את העונה בצורה נפלאה ואני שמח שהוא אצלנו”.

עומר אצילי (רדאד ג'בארה)

גיל כהן: “שועה וקאני? חדר ההלבשה שלנו אטום לרעשי רקע”

גיל, לגבי המשחק מול מכבי חיפה, יש תחושה שאתם פייבוריטים?

”אני לא מחפש את המילה פייבוריטים, אנחנו בתחילת הדרך. אומנם עברנו שבעה משחקים ועשינו ניצחונות יפים, אבל המשחק הולך להיות קשה ומקווה שנביא שלוש נקודות. שתי הקבוצות מאוד טובות ורוצות להתחרות בצמרת, אנחנו רוצים לנצח”.

איך השחקנים מתמודדים עם כל רעשי הרקע מבחוץ, מה שהיה עם שועה והעניין עם קאני, זה מחלחל לחדר ההלבשה?

”ירדן וקאני הם שחקנים טובים, חברים שלנו לחדר ההלבשה – שהוא אטום לרעשי רקע. גם הם מתנתקים מהכל ומתרכזים מאה אחוז פה. אין משהו מבחוץ שיכול להשפיע עלינו”.

גיל כהן (עמרי שטיין)

אמורים להיות עשרות אלפי אוהדים ביום ראשון, יש איזה לחץ?

”לא, אנחנו אוהבים את זה שאלה משחקים גדולים. מבחינתי שכל משחק יהיה אצטדיון מלא. הקהל שלנו הוא תמיד דוחף אותנו, זה נותן לנו כוח להמשיך”.

אתה יכול להסביר כמה זה חשוב לנצח את המשחק הראשון בדוחא?

”מחזור ראשון זה באמת חשוב מאוד לביטחון של השחקנים לפתיחת העונה, בנוסף גם בית”ר המון שנים לא ניצחה בדוחא. רוב המשחק שלטנו בכדור, היו לנו המון מצבים ולא תרגמנו את כולם, אבל הכי חשוב זה שניצחנו”.