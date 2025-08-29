וילה, ליון ושטוטגרט: יריבות מכבי ת"א באירופית

למרות הפסד 1:0 בגומלין אמש (חמישי), מכבי תל אביב העפילה לליגה האירופית עם 2:3 בסיכום הפלייאוף על דינמו קייב. היום הצהובים השתתפו בהגרלת שלב הליגה של המפעל השני בחשיבותו ביבשת, וקיבלו את 8 היריבות מולן ישחקו כשהם שובצו בדרג השני – כשההגרלה זימנה לאלופת המדינה מפגשים קשים במיוחד.

כל יריבות מכבי ת”א בליגה האירופית: דינמו זאגרב (בית), אסטון וילה (חוץ), ליון (בית), פאוק סלוניקי (חוץ), מיטיולן (בית), פרייבורג (חוץ), בולוניה (בית), שטוטגרט (חוץ).

כזכור, הפורמט אליו התרגלנו בעונה שעברה נשמר, כאשר 36 קבוצות יתחרו וכל קבוצה הוגרלה לשחק 8 משחקים, מול 8 יריבות שונות (שתי יריבות מכל דרג, כולל הדרג שלה). בהגרלה נקבעו 4 משחקי בית ו-4 משחקי חוץ. יש לציין שמכבי ת”א תמשיך לארח את משחקיה באירופה בבאצ’קה טופולה שבסרביה.

ז'רקו לאזטיץ', יתמודד מול יריבות לא פשוטות (רדאד ג'בארה)

8 הראשונות בסיום שלב הליגה יעפילו אוטומטית לשמינית הגמר. הקבוצות שידורגו במקומות 9-24 ישחקו בשלב נוקאאוט בשיטת הצלבה של משחק בית ומשחק חוץ. המנצחות ישלימו את תמונת 16 המשתתפות בשמינית הגמר. הקבוצות שיסיימו במקומות 25-36 יסיימו את העונה האירופית שלהן ולא ינשרו לקונפרנס ליג, כפי שהיה נהוג בעבר.

תאריכי שלב הליגה

המחזור הראשון: 24 ו-25 בספטמבר 2025

המחזור השני: 2 באוקטובר 2025

המחזור השלישי: 23 באוקטובר 2025

המחזור הרביעי: 6 בנובמבר 2025

המחזור החמישי: 27 בנובמבר 2025

המחזור השישי: 11 בדצמבר 2025

המחזור השביעי: 22 בינואר 2026

המחזור השמיני: 29 בינואר 2026

תאריכי הנוקאאוט

שלב הפלייאוף: 19 ו-26 בפברואר 2026

שמינית הגמר: 12 ו-19 במרץ 2026

רבע גמר: 9 ו-16 באפריל 2026

חצי גמר: 30 באפריל ו-7 במאי 2026

גמר: 20 במאי 2026 (איסטנבול)

שחקני מכבי תל אביב חוגגים העפלה לליגה האירופית (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

שאר הגרלת הליגה האירופית

רומא: ליל (בית), ריינג’רס (חוץ), ויקטוריה פלזן (בית), סלטיק (חוץ), מיטיולן (בית), ניס (חוץ), שטוטגרט (בית), פנאתינייקוס (חוץ).

פורטו: ריינג’רס (בית), זלצבורג (חוץ), הכוכב האדום (בית), ויקטוריה פלזן (חוץ), ניס (בית), נוטינגהאם פורסט (חוץ), מאלמו (בית), אוטרכט (חוץ).

ריינג’רס: רומא (בית), פורטו (חוץ), בראגה (בית), פרנצווארוש (חוץ), לודוגורץ (בית), שטורם גראץ (חוץ), גנק (בית), ברן (חוץ).

פיינורד: אסטון וילה (בית), ריאל בטיס (חוץ), סלטיק (בית), בראגה (חוץ), שטורם גראץ (בית), סטיאווה בוקרשט (חוץ), פנאתינייקוס (בית), שטוטגרט (חוץ).

שחקני פיינורד (רויטרס)

ליל: דינמו זאגרב (בית), רומא (חוץ), פאוק סלוניקי (בית), הכוכב האדום (חוץ), פרייבורג (בית), יאנג בויז (חוץ), ברן (בית), סלטה ויגו (חוץ).

דינמו זאגרב: ריאל בטיס (בית), ליל (חוץ), פנרבחצ’ה (בית), מכבי ת”א (חוץ), סטיאווה בוקרשט (בית), מיטיולן (חוץ), סלטה ויגו (בית), מאלמו (חוץ).

בטיס: פיינורד (בית), דינמו זאגרב (חוץ), ליון (חוץ), פאוק סלוניקי (חוץ), נוטינגהאם פורסט (בית), לודוגורץ (חוץ), אוטרכט (בית), גנק (חוץ).

זלצבורג: פורטו (בית), אסטון וילה (בית), פרנצווארוש (בית), ליון (חוץ), באזל (בית), פרייבורג (חוץ), גו אהד איגלס (בית), בולוניה (חוץ).

שחקני בטיס (רויטרס)

אסטון וילה: זלצבורג (בית), פיינורד (חוץ), מכבי תל אביב (חוץ), פנרבחצ’ה (חוץ), יאנג בויז (בית), באזל (חוץ), בולוניה (בית), גו אהד איגלס (חוץ).

פנרבחצ’ה: אסטון וילה (בית), דינמו זאגרב (חוץ), פרנצווארוש (בית), ויקטוריה פלזן (חוץ), ניס (בית), סטיאווה בוקרשט (בית), שטוטגרט (חוץ), ברן (חוץ).

בראגה: פיינורד (חוץ), ריינג’רס (חוץ), הכוכב האדום בלגרד (חוץ), סלטיק (בית), נוטינגהאם פורסט (בית), ניס (חוץ), גנק (חוץ), גו אהד איגלס (בית).

הכוכב האדום: ליל (בית), פורטו (חוץ), סלטיק (חוץ), בראגה (חוץ), סטיאווה בוקרשט (בית), שטורם גראץ (חוץ), סלטה ויגו (בית), מאלמו (חוץ).

עומרי גלזר (IMAGO)

ליון: זלצבורג (בית), ריאל בטיס (חוץ), פאו״ק (חוץ), מכבי ת”א (חוץ), באזל (בית), יאנג בויז (חוץ), גו אהד איגלס (בית), אוטרכט (חוץ).

פאוק סלוניקי: ריאל בטיס (בית), ליל (חוץ), מכבי תל אביב (חוץ), ליון (חוץ), יאנג בויז (בית), לודוגורץ (חוץ), ברן (חוץ), סלטה ויגו (חוץ).

ויקטוריה פלזן: פורטו (חוץ), רומא (חוץ), פנרבחצ’ה (בית), פרנצווארוש (חוץ), פרייבורג (בית), באזל (חוץ), מאלמו (חוץ), פנאתינייקוס (בית).

פרנצווארוש: ריינג’רס (בית), זלצבורג (חוץ), ויקטוריה פלזן (בית), פנרבחצ’ה (חוץ), לודוגורץ (בית), נוטינגהאם פורסט (חוץ), פנאתינייקוס (בית), גנק (חוץ).

שחקני פרנצווארוש וקניקובסקי (רויטרס)

סלטיק: רומא (בית), פיינורד (חוץ), בראגה (בית), הכוכב האדום (חוץ), שטורם גראץ (בית), מיטיולן (חוץ), אוטרכט (בית), בולוניה (חוץ).

יאנג בויז: ליל (בית), אסטון וילה (חוץ), ליון (בית), פאוק סלוניקי (חוץ), לודוגורץ (בית), סטיאווה בוקרשט (חוץ), פנאתינייקוס (בית), שטוטגרט (חוץ).

באזל: אסטון וילה (בית), זלצבורג (חוץ), ויקטוריה פלזן (בית), ליון (חוץ), סטיאווה בוקרשט (בית), פרייבורג (חוץ), שטוטגרט (בית), גנק (חוץ).

מיטיולן: דינמו זאגרב (בית), רומא (חוץ), סלטיק (חוץ), מכבי ת”א (חוץ), שטורם גראץ (בית), נוטינגהאם פורסט (חוץ), גנק (בית), ברן (חוץ).

שחקני סלטיק (רויטרס)

פרייבורג: זלצבורג (בית), ליל (חוץ), מכבי תל אביב (בית), ויקטוריה פלזן (חוץ), באזל (בית), ניס (חוץ), אוטרכט (בית), בולוניה (חוץ).

לודוגורץ: ריאל בטיס (בית), ריינג’רס (חוץ), פאוק סלוניקי (חוץ), פרנצווארוש (בית), ניס (חוץ), יאנג בויז (בית), סלטה ויגו (חוץ), מאלמו (חוץ).

נוטינגהאם פורסט: פורטו (חוץ), ריאל בטיס (בית), פרנצווארוש (בית), בראגה (חוץ), מיטיולן (בית), שטורם גראץ (חוץ), מאלמו (חוץ), אוטרכט (חוץ).

שטורם גראץ: ריינג’רס (בית), פיינורד (חוץ), הכוכב האדום בלגרד (בית), סלטיק (חוץ), נוטינגהאם פורסט (חוץ), מיטיולן (חוץ), ברן (בית), פנאתינייקוס (בית).

שחקני נוטינגהאם פורסט (רויטרס)

סטיאווה בוקרשט: פיינורד (בית), דינמו זאגרב (חוץ), פנרבחצ’ה (חוץ), הכוכב האדום בלגרד (חוץ), יאנג בויז (בית), באזל (חוץ), בולוניה (חוץ), גו אהד איגלס (בית).

ניס: רומא (בית), פורטו (חוץ), בראגה (בית), פנרבחצ’ה (חוץ), פרייבורג (בית), לודוגורץ (בית), גו אהד איגלס (חוץ), סלטה ויגו (חוץ).

בולוניה: זלצבורג (בית), אסטון וילה (חוץ), סלטיק (בית), מכבי תל אביב (חוץ), פרייבורג (חוץ), בוקרשט (בית), ברן (בית), סלטה ויגו (חוץ).

סלטה ויגו: ליל (בית), דינמו זאגרב (חוץ), פאוק סלוניקי (חוץ), הכוכב האדום בלגרד (חוץ), ניס (חוץ), לודוגורץ (בית), בולוניה (בית), שטוטגרט (חוץ).

שחקני סלטה ויגו (רויטרס)

שטוטגרט: פיינורד (בית), רומא (חוץ), מכבי תל אביב (בית), פנרבחצ’ה (חוץ), יאנג בויז (בית), באזל (חוץ), סלטה ויגו (בית), גו אהד איגלס (חוץ).

פנאתינייקוס: רומא (חוץ), פיינורד (בית), ויקטוריה פלזן (חוץ), פרנצווארוש (בית), שטורם גראץ (חוץ), יאנג בויז (בית), גו אהד איגלס (חוץ), מאלמו (חוץ).

מאלמו: דינמו זאגרב (חוץ), פורטו (בית), הכוכב האדום בלגרד (חוץ), ויקטוריה פלזן (חוץ), לודוגורץ (חוץ), נוטינגהאם פורסט (בית), פנאתינייקוס (בית), גנק (חוץ).

גו אהד איגלס: אסטון וילה (חוץ), זלצבורג (חוץ), בראגה (חוץ), ליון (בית), בוקרשט (חוץ), ניס (בית), שטוטגרט (חוץ), פנאתינייקוס (בית).

שחקני שטוטגרט (רויטרס)

אוטרכט: פורטו (חוץ), ריאל בטיס (חוץ), ליון (חוץ), סלטיק (בית), נוטינגהאם פורסט (בית), פרייבורג (חוץ), גנק (חוץ), ברן (חוץ).

גנק: ריאל בטיס (חוץ), ריינג’רס (חוץ), פרנצווארוש (חוץ), בראגה (בית), באזל (חוץ), מיטיולן (בית), מאלמו (בית), אוטרכט (חוץ).

ברן: ריינג’רס (בית), ליל (חוץ), פנרבחצ’ה (בית), פאוק סלוניקי (חוץ), מיטיולן (בית), שטורם גראץ (חוץ), אוטרכט (בית), בולוניה (חוץ).