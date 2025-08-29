וולטאמדה יעבור לניוקאסל תמורת 80 מיליון אירו

חלון ההעברות ברוב הליגות באירופה נגמר לו ביום שני הקרוב ב-23:59, אך בינתיים עדיין מתבצעות להן העברות ענקיות. אחת הסאגות הגדולות, אם לא הגדולה ביותר, בקיץ הזה שנותר לסיים אותה היא סאגת אלכסנדר איסאק, וייתכן שהגיעה התפנית בנושא.

פבריציו רומאנו שיגר הלילה (בין חמישי לשישי) היר ווי גו על כך שניוקאסל תחתים את ניק וולטאמדה, חלוץ בן 23 שמשחק בשטוטגרט. הכתב האיטלקי פרסם שהכל סוכם, והמגפייז ישלמו לא פחות מ-80 מיליון אירו לא כולל בונוסים, כאשר השחקן צפוי לעבור בדיקות ב-24 שעות הקרובות.

המשמעות היא ברורה, נמצא החלוץ שיכול להחליף את איסאק, וכעת ב’דיילי מייל’ טוענים שאכן ניוקאסל מוכנה כעת למכור את החלוץ, אך הדרישה נותרה זהה: על מנת שליברפול תחתים את השבדי, השחורים לבנים דורשים שסכום השיא בהעברה באנגליה יישבר. הצפי הוא שהרדס אכן יציעו בקרוב הצעה ענקית שתעבור את רף ה-130 מיליון אירו.

נחזור לווטלאמדה. בגיל 23 הוא אחרי 36 הופעות בשטוטגרט, אליה עבר בקיץ הקודם. הוא כבש 12 שערים בבונדסליגה אשתקד והוסיף שני בישולים, כאשר כבר העונה הוא פתח עם שער אחד בגביע, כשבמפעל המשני הוא כבש בעונה שעברה חמישה שערים והוסיף בישול. יש לגרמני גם 2 הופעות בנבחרת הבוגרת.