יום שישי, 29.08.2025 שעה 10:01
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
60-62ארסנל1
60-52טוטנהאם2
64-72ליברפול3
41-52צ'לסי4
42-42נוטינגהאם פורסט5
32-42מנצ'סטר סיטי6
32-32סנדרלנד7
31-22אברטון8
34-32בורנמות'9
33-22ברנטפורד10
33-22ברנלי11
35-12לידס12
22-22פולהאם13
21-12קריסטל פאלאס14
13-22ניוקאסל15
12-12מנצ'סטר יונייטד16
11-02אסטון וילה17
13-12ברייטון18
05-02וולבס19
08-12ווסטהאם20

וולטאמדה יעבור לניוקאסל תמורת 80 מיליון אירו

המחליף של איסאק? חלוץ שטוטגרט בן ה-23 יחתום אצל המגפייז אחרי שהכל סוכם. דיווח: כעת ניוקאסל תאפשר לשבדי לעזוב לליברפול, אך רק תמורת סכום שיא

|
ניק וולטאמדה ואלכסנדר איסאק (IMAGO)
ניק וולטאמדה ואלכסנדר איסאק (IMAGO)

חלון ההעברות ברוב הליגות באירופה נגמר לו ביום שני הקרוב ב-23:59, אך בינתיים עדיין מתבצעות להן העברות ענקיות. אחת הסאגות הגדולות, אם לא הגדולה ביותר, בקיץ הזה שנותר לסיים אותה היא סאגת אלכסנדר איסאק, וייתכן שהגיעה התפנית בנושא.

פבריציו רומאנו שיגר הלילה (בין חמישי לשישי) היר ווי גו על כך שניוקאסל תחתים את ניק וולטאמדה, חלוץ בן 23 שמשחק בשטוטגרט. הכתב האיטלקי פרסם שהכל סוכם, והמגפייז ישלמו לא פחות מ-80 מיליון אירו לא כולל בונוסים, כאשר השחקן צפוי לעבור בדיקות ב-24 שעות הקרובות.

המשמעות היא ברורה, נמצא החלוץ שיכול להחליף את איסאק, וכעת ב’דיילי מייל’ טוענים שאכן ניוקאסל מוכנה כעת למכור את החלוץ, אך הדרישה נותרה זהה: על מנת שליברפול תחתים את השבדי, השחורים לבנים דורשים שסכום השיא בהעברה באנגליה יישבר. הצפי הוא שהרדס אכן יציעו בקרוב הצעה ענקית שתעבור את רף ה-130 מיליון אירו.

נחזור לווטלאמדה. בגיל 23 הוא אחרי 36 הופעות בשטוטגרט, אליה עבר בקיץ הקודם. הוא כבש 12 שערים בבונדסליגה אשתקד והוסיף שני בישולים, כאשר כבר העונה הוא פתח עם שער אחד בגביע, כשבמפעל המשני הוא כבש בעונה שעברה חמישה שערים והוסיף בישול. יש לגרמני גם 2 הופעות בנבחרת הבוגרת.

דה בריינה מציג: הבישול שהפך לגול
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוגנגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */