ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

זיקרי ומלול יחזרו להרכב מול הפועל ירושלים

הפועל חיפה תקווה לרשום ניצחון ליגה ראשון מחר ב-20:15 מול הקבוצה מהבירה ואראל מודע לחשיבות: וגם: הציפייה מהזרים, הרצון להתחזק וההרכב המשוער

|
שחקני הפועל חיפה (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל חיפה (חג'אג' רחאל)

הפועל חיפה תעמוד מחר (שבת, 20:15) לפני אתגר חשוב מבחינתה, והוא לזכות בניצחון ליגה ראשון בסמי עופר מול הפועל ירושלים, דבר שישחרר לא מעט לחץ בעקבות הפסד הליגה הראשון מול עירוני טבריה.

המאמן גל אראל מודע לחשיבות המשחק ולרצון לצאת בראש שקט לפגרת הנבחרת, על פי התרגול, אראל יפתח בחלק הקדמי עם רועי זיקרי לצד ג'בון איסט המאכזב עד כה. מאיסט, כמו משאר הזרים של הקבוצה, בראשם הקשר לארי אנגולו, יש ציפייה שימשכו את הקבוצה להצלחה ויכולת הרבה יותר משכנעת מזו שהקבוצה הציגה עד כה.

גם בהגנה מסתמן שינוי, כאשר הקפטן דור מלול יפתח כמגן ימני. במקביל לכל אלה, מצפים בקבוצה להתחזק במהלך פגרת הנבחרת בלפחות שני שחקנים נוספים, כאשר המועמד המוביל הוא רותם חטואל שכבר סיכם את תנאיו בקבוצה אבל טרם נחתם ההסכם בין הצדדים.

ההרכב המשוער: ניב אנטמן, דור מלול, ברונו רמירז, ג’ורג’ דיבה, סנה גומס, נאור סבג, לארי אנגולו, סלאם ג’ידו, רועי זיקרי, יונתן פרבר וג’בון איסט.

