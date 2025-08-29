נערים א': פורסמו לוחות הארציות והמחוזיות

בשעת ערב מאוחרת פרסמה אמש (חמישי) ההתאחדות לכדורגל את לוחות משחקי הליגות הארציות והמחוזיות בשנתון נערים א', כשבועיים לאחר התחלת העונה בליגת העל, ממנה נשרו בתום העונה שעברה שלוש קבוצות לשתי הליגות הארציות: הפועל חיפה והפועל רמת השרון - שיחלו את העונה במשחק חוץ במחוז הצפוני, הפועל ר"ג - שתחל את העונה במשחק ביתי. תאריך היעד לקיום המחזור הראשון הוא שבת ה-13 לספטמבר, אם כי כמו בכל עונה, יהיו משחקים שישוחקו קודם לכן ויהיו כאלה שישוחקו כמה ימים לאחר מכן, בהתאם לזמינות מגרשים, קבוצות "צו פיוס" וגורמים נוספים. מכאן למשחקי המחזור הראשון בכל אחת מהליגות.

ארצית דרום

הכח מכבי עמידר ר"ג מיכה - מכבי קרית גת

מכבי יפו קביליו "יצחק אסא" - הפ' מרמורק רחובות חיים

מכבי הרצליה רן מסיקה - מכבי ב"ש

הפועל ראשל"צ - ה.כפר שלם עדן ירושלמי "צו פיוס"

מ.ס ב"ש "צו פיוס" - ס. נס ציונה

שמשון ת"א - הפועל הוד השרון

עירוני מודיעין - הפועל קרית אונו "יעקב סופר"

הפועל ר"ג "צו פיוס" - מכבי יבנה "צו פיוס"

גדנע ת"א יעקב - מכבי עמישב פ"ת

ארצית צפון

הפועל עירוני כרמיאל "עילי" "צו פיוס" - עירוני נשר

מכבי בני ריינה - הפ' בני אעבלין

בית"ר כפר סבא שלומי - הפ' נוף הגליל

עירוני טבריה - הפ' חיפה בן ציון

הפועל עליה כפ״ס - מכבי עמק חפר "צו פיוס"

מכבי חיפה שמעון - הפ' ניר רמת השרון

הפועל א.א. פאחם - הפועל מטה אשר

מ.כ נוה יוסף - הפועל טירת כרמל

הפועל עכו - מכבי ע. כפר יונה "צו פיוס"

יזרעאל

הפ' בית שאן מסילות - מ.כ. כבביר

הפועל ד.א. כרמל - מכבי נווה שאנן אינג' יוסף ינון "צו פיוס"

מכבי עין מאהל אדהם - מ.כ נהלל יזרעאל

מ.ס שפרעם - הפועל עפולה

מ.ס חיפה רובי שפירא - מכבי אחי איכסל

בית"ר חיפה "טום לוי" - מ.כ. כרמל חיפה

אתלטיקו שפרעם - מכבי אחי נצרת

מ.כ הפועל גלבוע - מכבי עתלית

שרון

מ.ס נתניה קולט כהן - מ.ס טירה

הפ' פרדסייה נועם "צו פיוס" - מ.כ. בני רעננה "צו פיוס"

הפ' עירוני בקה אל גרבייה - הפ' בקעת הירדן

מ.ס פרדס חנה כרכור - מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה"

איחוד בני בקה - מועדון כדורגל עירוני קלנסואה

צעירי אום אל פאחם - הפועל לב השרון

הפועל חדרה מערב "צו פיוס" - הפועל הרצליה עירוני

דן

הפ' ע.ס אבו גוש מ. ציון "צו פיוס" - בני יהוד

מכבי שוהם - א.ס נורדיה ירושלים

ע.בית שמש - מכבי רחובות

מ.ס הפועל לוד בני רגב - מועדון כדורגל ירושלים

מ.כ עירוני אור יהודה "צו פיוס" - מ.ס. רמלה

סקציה נס ציונה 2 - מכבי באר יעקב עמית

שפלה

מועדון צעירי רהט - מכבי עירוני נתיבות "צו פיוס"

בית"ר עירוני קרית גת דודו - מכבי באר שבע 2

הפועל רהט - עוצמה באר שבע

עירוני אשקלון - מ.כ. מכבי ע. אשדוד

מכבי גן יבנה - חופשית

מ.כ. מכבי אשקלון - מ.ס באר שבע 2 "צו פיוס"

מ.ס.דימונה - מ.כ. שדרות

צפון

הפ' איחוד בני סמיע - מ.ס. בית ג'אן

מכבי ס. מעלות - מ.ס. קרית ים "עידו"

מכבי צור שלום ק. ביאליק - מ.כ. גליל גולן

מ.כ. קרית חיים - הפועל כאוכב

בני מג'אר - מ.ס. ראמה

איחוד בני מג'דל כרום - בית"ר נהריה

צעירי סכנין - מ.כ. אחווה כפר מנדא

מכבי ע.ק. אתא - הפועל בני בענה

חופשית - מ.כ. מג'דל כרום שאגור