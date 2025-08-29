יום שלישי, 02.09.2025 שעה 09:16
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

צ׳לסי אחרי קשר ברייטון, ארסנל במהפכה בהגנה

הבלוז מחפשים אחר רכש לקישור ההתקפי, כשבונאנוטה הארגנטינאי עשוי להגיע. ארסנל קרובה לצרף בלם ולשחרר שני מגנים. וגם: רכש לאייאקס וסימונס בספרס

|
פאקונדו בונאנוטה (רויטרס)
פאקונדו בונאנוטה (רויטרס)

חלון העברות האירופי ייסגר באופן סופי ומוחלט ביום שני הקרוב, וקבוצות ברחבי היבשת מקוות להשלים את סגליהן עם רכשים של הרגע האחרון. אנחנו כאן ב-ONE באנו לעשות לכם סדר עם כל ההחתמות הרשמיות והדיווחים החמים, רגע לפני סגירת החלון.

העברות רשמיות

# ווסטהאם הודיעה באופן רשמי על צירופו של קשר סאות’המפטון, מתאוס פרננדש, עבור 40 מיליון ליש”ט.

ירמי פינו, עבר מויאריאל לקריסטל פאלאס באופן רשמי תמורת 30 מיליון ליש״ט. 

# אייאקס הודיעה באופן רשמי על הצטרפותו של שחקן ליברפול בעונה החולפת, ג׳יימס מקונל.

דיווחים חמים

# אחרי שסיכמה עם פיירו הינקפיה מלברקוזן, ארסנל עובדת גם על שחרורים בחלק האחורי. פורטו צפויה לקלוט את יאקוב קיוויר תמורת 25 מיליון ליש״ט, אולקסנדר זינצ׳נקו עשוי לעבור למרסיי.

# צ׳לסי ממשיכה לחפש חיזוק והחלה לעבוד על צירופו של פאקונדו בונאנוטה, קשרה ההתקפי של ברייטון. הארגניטנאי מחזור גם על ידי קבוצות מה-MLS וגם על ידי דורטמונד, אך נראה שצ׳לסי היא המועמדת הבכירה ביותר לצרפו, אחרי שתנאיו של השחקן כבר סוכמה, ונותר רק לסגור את הפיצוי לברייטון. 

# הדיווחים בממלכה מספרים כי מילאן שוחחה עם מנצ’סטר סיטי לגבי מנואל אקנג’י. דווקא לצד כניסתה האחרונה של גלאטסראיי לתמונה, נראה כי הרוסונרי מעוניינים גם כן בשורותיו של בלם התכולים. עיתונאי העל פאבריציו רומאנו הוסיף: “העסקה תלויה בהחלטת השחקן ובתנאיו, בין מילאן לסיטי היו שיחות חיוביות”. בהמשך היום הכתב הוסיף: “טוטנהאם פנתה לגבי אקאנג’י, המרוץ זה בין התרנגולים לבין מילאן”.

# אחרי שאתמול דווח כי למרות המגעים עם צ’לסי, צ’אבי סימונס יילך דווקא לטוטנהאם – פאבריציו רומאנו טען הבוקר (שישי) שהעסקה סגורה כשטוטנהאם ולייפציג הסכימו על סכום העבר של 60 מיליון אירו. “ההצעה הרשמית התקבלה, התרנגולים רוצים שהעניין ייסגר היום”, הסביר איש התקשורת האיטלקי:”השחקן עבר בהצלחה בדיקות רפואיות היום”, הוא הוסיף.

צצ'אבי סימונס (רויטרס)

# עוד מפאבריציו. כבר תקופה שמדווח באנגליה על כך שקובי מיינו רוצה להיפרד ממנצ’סטר יונייטד. מומחה ההעברות מארץ המגף שיתף במהלך הלילה כי למרות בקשתו של הקשר הצעיר, השדים האדומים הבהירו לשחקן שאין להם שום כוונה לתת לו לעזוב, אפילו לא בהשאלה. להפך, המועדון רוצה שהוא יישאר ויילחם על מקומו. מאוחר יותר ב’דיילי מירור’ דיווחו שמיינו ביקש לעזוב בהעברה קבועה לנאפולי. האדומים לא מוכנים למעבר כזה בגלל ההצלחה של סקוט מקטומיניי, כך נרשם.

מול קובי מיינו (רויטרס)מול קובי מיינו (רויטרס)

# נשארים באיטליה. קוסטאס צימיקאס אומנם היה חלק לא מבוטל באליפות של ליברפול, עם שני בישולים ושער ב-18 הופעות ליגה, אך נראה שהוא בדרך הבטוחה והחוצה מאנפילד – כשהיעד יהיה רומא. לפי הדיווחים, המגן היווני צפוי להיות מושאל עד יוני 2026 לזאבים, שגם ישלמו לו את משכורתו המלאה.

קוסטאס צימיקאס (רויטרס)קוסטאס צימיקאס (רויטרס)

# ג’יימי ורדי עזב את לסטר כאגדת השועלים בתום 13 שנים במועדון, אך כעת הוא פונה לאתגר חדש. העיתונאי האיטלקי ג’יאנקולה די מארציו, דיווח כי החלוץ האנגלי נמצא צעד אחד מחתימה בקרמונזה מהסרייה א’: “המו”מ נמצא בשלבים סופיים, האור הירוק צפוי להגיע מהיום ואילך”.

גג'יימי ורדי (רויטרס)
