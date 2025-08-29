מוריניו פוטר מפנרבחצ'ה, סולשיאר מבשיקטאש

אולה גונאר סולשיאר פוטר מתפקידו כמאמן בשיקטאש, בעקבות ההדחה הכואבת של הקבוצה מהקונפרנס ליג, לאחר הפסד 1:0 ללאוזאן השווייצרית. ההפסד הזה סיים את דרכה של הקבוצה במפעל האירופי כבר בשלב המוקדמות והוביל לזעם גדול מצד אוהדי המועדון, שדרשו את התפטרותו של המאמן הנורבגי.

בהנהלת בשיקטאש לא נשארו אדישים, וכינסו ישיבה דחופה באצטדיון על מנת לדון בצעדים שיצילו את העונה. בסיומה הוחלט על סיום דרכו של סולשיאר. מי שיחליף אותו על הקווים הוא לא אחר מאשר סרגן יאלצ’ין, שחקן עבר אהוב ואקס המאמן של המועדון, שיחזור לקדנציה נוספת.

גם מוריניו: דרכו בפנרבחצ’ה הסתיימה

בצד השני של איסטנבול, גם פנרבחצ’ה חווה ימים לא פשוטים. הקבוצה הודחה ממוקדמות ליגת האלופות אחרי הפסד 1:0 לבנפיקה, במשחק חלש במיוחד בו לא הצליחה לבעוט אפילו פעם אחת למסגרת. ההפסד הוריד את הטורקים לליגה האירופית, הישג שמאכזב מאוד את המאמן ז’וזה מוריניו.

מוריניו (רויטרס)

המאמן הפורטוגלי לא הסתיר את חוסר שביעות רצונו מההנהלה והביע ביקורת פומבית חריפה כלפי פעילות הרכש של המועדון. "אם ליגת האלופות באמת הייתה המטרה, היינו רואים חיזוק אמיתי לפני המשחקים מול פיינורד ובנפיקה", אמר והצית סערה בטורקיה.

עם זאת, גם בהנהלה לא היו מרוצים ממוריניו, שעד כה לא הצליח לנצח אף דרבי מקומי, בעוד היריבה המושבעת גלאטסראיי ממשיכה לדהור קדימה. לפי הדיווחים, מוריניו לא היה מתנגד לעזוב, כל עוד יקבל את מלוא הפיצוי שמוערך בלמעלה מ-20 מיליון אירו. כעת, אחרי הביקורת הפומבית וההדחה, נשיא המועדון, עלי קוץ’, ביצע את המהלך כחלק מהיערכות לבחירות שיתקיימו ב-23 בספטמבר.