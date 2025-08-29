יום שלישי, 02.09.2025 שעה 09:12
121-134גלאטסראיי1
101-44טרבזונספור2
81-64גוזטפה3
72-83קוניאספור4
72-63פנרבחצ'ה5
72-43סמסונספור6
64-44אנטליהספור7
69-54גאזישיר גאזיינטפ8
47-44איופספור9
42-33אלאניספור10
33-22בשיקטאש11
36-23פתיח קארגומרוק12
21-12בשאקשהיר13
26-23קייסריספור14
16-24קוצ'איליספור15
16-13ריזספור16
06-33קסימפשה17
08-34גנצ'לרבירליג'י18

מוריניו פוטר מפנרבחצ'ה, סולשיאר מבשיקטאש

הפורטוגלי סיים את דרכו במועדון לאחר שהודח ממוק' האלופות וביקר פומבית את המועדון. גם הנורבגי, שלא העפיל לקונפרנס, נפרד לאחר 8 חודשים בלבד

סולשיאר ומוריניו (IMAGO)
סולשיאר ומוריניו (IMAGO)

אולה גונאר סולשיאר פוטר מתפקידו כמאמן בשיקטאש, בעקבות ההדחה הכואבת של הקבוצה מהקונפרנס ליג, לאחר הפסד 1:0 ללאוזאן השווייצרית. ההפסד הזה סיים את דרכה של הקבוצה במפעל האירופי כבר בשלב המוקדמות והוביל לזעם גדול מצד אוהדי המועדון, שדרשו את התפטרותו של המאמן הנורבגי.

בהנהלת בשיקטאש לא נשארו אדישים, וכינסו ישיבה דחופה באצטדיון על מנת לדון בצעדים שיצילו את העונה. בסיומה הוחלט על סיום דרכו של סולשיאר. מי שיחליף אותו על הקווים הוא לא אחר מאשר סרגן יאלצ’ין, שחקן עבר אהוב ואקס המאמן של המועדון, שיחזור לקדנציה נוספת.

גם מוריניו: דרכו בפנרבחצ’ה הסתיימה

בצד השני של איסטנבול, גם פנרבחצ’ה חווה ימים לא פשוטים. הקבוצה הודחה ממוקדמות ליגת האלופות אחרי הפסד 1:0 לבנפיקה, במשחק חלש במיוחד בו לא הצליחה לבעוט אפילו פעם אחת למסגרת. ההפסד הוריד את הטורקים לליגה האירופית, הישג שמאכזב מאוד את המאמן ז’וזה מוריניו.

מוריניו (רויטרס)מוריניו (רויטרס)

המאמן הפורטוגלי לא הסתיר את חוסר שביעות רצונו מההנהלה והביע ביקורת פומבית חריפה כלפי פעילות הרכש של המועדון. "אם ליגת האלופות באמת הייתה המטרה, היינו רואים חיזוק אמיתי לפני המשחקים מול פיינורד ובנפיקה", אמר והצית סערה בטורקיה.

עם זאת, גם בהנהלה לא היו מרוצים ממוריניו, שעד כה לא הצליח לנצח אף דרבי מקומי, בעוד היריבה המושבעת גלאטסראיי ממשיכה לדהור קדימה. לפי הדיווחים, מוריניו לא היה מתנגד לעזוב, כל עוד יקבל את מלוא הפיצוי שמוערך בלמעלה מ-20 מיליון אירו. כעת, אחרי הביקורת הפומבית וההדחה, נשיא המועדון, עלי קוץ’, ביצע את המהלך כחלק מהיערכות לבחירות שיתקיימו ב-23 בספטמבר. 

