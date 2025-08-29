שעות אחרי ההשפלה: השינוי של יונייטד ברשתות

אם יש קבוצה בכדורגל העולמי שמפתיעה אותנו בכל פעם מחדש, זו מנצ’סטר יונייטד – ולא מדובר בהפתעה חיובית. החבורה של רובן אמורים הובכה עם הדחה מבזה מהסיבוב השני של גביע הליגה האנגלי, אחרי שהפסידה בפנדלים לגרימסבי מהליגה הרביעית.

השדים האדומים נקטלו בתקשורת כמובן ובממלכה חזרו לעסוק במרץ בעתידו של המאמן הפורטוגלי, כשבמקביל גם שמו לב לדבר נוסף שהשתנה אצל המועדון וזאת שעות ספורות בלבד לאחר תום ההתמודדות שגרמה לאנגליה כולה להיות עם פה פעור מהסנסציה הגדולה במפעל.

ב’מירור’ הבריטי עלו על כך שחשבון ה-’X’ (טוויטר לשעבר) של יונייטד, הוחלף המסר בקטע “הביוגרפיה” של העמוד. לפני המשחק מול גרימסבי, החשבון של האדומים הציג בראשיתו את המשפט: “עבדו קשה וחייכו, אתם מנצ’סטר יונייטד”. אך כאמור זמן קצר אחרי ההדחה, אותו משפט שונה לאחד אחר: “הבית של מנצ’סטר יונייטד”.

חשבון ה-X של מנצ'סטר יונייטד (צילום מסך)

אותו מסר שהוחלף, כנראה שלא במקרה מן הסתם, היה ציטוט של פקידת הקבלה לשעבר של המועדון, קאת' פיפס, שהלכה לעולמה בדצמבר 2014. פיפס הייתה דמות אייקונית במנצ’סטר יונייטד שעבדה במועדון שנים רבות מאז שנות ה-60. עכשיו, אפילו אם מדובר בשינוי מזערי, ניתן לומר שהשדים האדומים איבדו אחיזה גם בחלק קטן מהמסורת שכל כך מאפיינת אותם.