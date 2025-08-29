יום חמישי, 04.12.2025 שעה 08:14
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
17671-8129טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
18683-8999גרמניה1
14761-7869פינלנד2
12559-5957ליטא3
7503-4826שבדיה4
6484-3545בריטניה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
16692-7639יוון1
10417-4736איטליה 2
10549-5267גאורגיה3
9481-4736בוסניה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
11550-5577פולין1
11628-6447סלובניה2
10471-5316צרפת3
9485-4966ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

"העולם רצה לראות את לוקה, אבל ראה את לויד"

בפולין מאוהבים מהמתאזרח אחרי הניצחון על סלובניה ולוקה דונצ'יץ': "איתו ועם הקהל אפשר לחלום, ישראל משחק גורלי". וגם: המספרים של אקס מכבי ת"א

|
ג'ורדן לויד (פיב
ג'ורדן לויד (פיב"א)

יש לישראל סיבה טובה לחשוש מהמשחק נגד פולין מחר (שבת, 21:30). מארחת הבית רשמה אתמול 95:105 ענק על נבחרת סלובניה של לוקה דונצ’יץ’, זאת למרות מופע של כוכב הלייקרס. הסיבה? הפולנים נהנו ממופע לא פחות גדול, מהמתאזרח שלהם ג’ורדן לויד.

לוקה סיפק 34 נקודות, 4 ריבאונדים ו-9 אסיסטים, לויד ענה לו עם 32 נקודות ומשחק מרהיב, כשכעת המשימה הבאה של אקס מכבי ת”א היא נבחרת ישראל. בארצות הברית התלהבו: “העולם פתח טלוויזיה כדי לראות את לוקה דונצ’יץ’, אבל מה שהם ראו את זה הערב של ג’ורדן לויד”.

ב’ספורט יורו’ הפולני התרגשו: “עם הקהל הזה ועם לויד אפשר לחלום, זו הצהרת כוונות, וכעת רק צריך לחזור לקרקע לקראת המשחק נגד ישראל, שניצחה גם כן. המשחק מול ישראל עשוי לקבוע רבות את המשך הדרך בבית, קרב גורלי מאוד”.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' מותש (IMAGO)

לויד עצמו הצטנע: “נחמד שאני יכול להראות את הרמה שלי בבמות הללו, אבל זה רק משחק אחד. לוקה? אחד הטובים בעולם, זה אדיר שהייתי על הפרקט מולו. לוקה זה לוקה, יש לי כל כך הרבה כבוד אליו, אבל במשחק הזה היינו טובים יותר והגיע לנו לנצח”.

אגב, עד המשחק בין פולין לסלובניה מי שקלע הכי הרבה ביורובאסקט היה רומן סורקין, אבל ההישג הזמני הזה של סנטר מכבי ת”א החזיק כמה שעות בלבד, עד שגם לויד וגם לוקה עקפו אותו. לויד קלע 7 שלשות, הכי הרבה בנבחרת פולין מזה 30 שנה, והוא קלע הכי הרבה נקודות לשחקן בפולין מאז 1987.

אפיק ניסים: "בבית כל תוצאה יכולה להשפיע"
