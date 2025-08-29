"העולם רצה לראות את לוקה, אבל ראה את לויד"

יש לישראל סיבה טובה לחשוש מהמשחק נגד פולין מחר (שבת, 21:30). מארחת הבית רשמה אתמול 95:105 ענק על נבחרת סלובניה של לוקה דונצ’יץ’, זאת למרות מופע של כוכב הלייקרס. הסיבה? הפולנים נהנו ממופע לא פחות גדול, מהמתאזרח שלהם ג’ורדן לויד.

לוקה סיפק 34 נקודות, 4 ריבאונדים ו-9 אסיסטים, לויד ענה לו עם 32 נקודות ומשחק מרהיב, כשכעת המשימה הבאה של אקס מכבי ת”א היא נבחרת ישראל. בארצות הברית התלהבו: “העולם פתח טלוויזיה כדי לראות את לוקה דונצ’יץ’, אבל מה שהם ראו את זה הערב של ג’ורדן לויד”.

ב’ספורט יורו’ הפולני התרגשו: “עם הקהל הזה ועם לויד אפשר לחלום, זו הצהרת כוונות, וכעת רק צריך לחזור לקרקע לקראת המשחק נגד ישראל, שניצחה גם כן. המשחק מול ישראל עשוי לקבוע רבות את המשך הדרך בבית, קרב גורלי מאוד”.

לוקה דונצ'יץ' מותש (IMAGO)

לויד עצמו הצטנע: “נחמד שאני יכול להראות את הרמה שלי בבמות הללו, אבל זה רק משחק אחד. לוקה? אחד הטובים בעולם, זה אדיר שהייתי על הפרקט מולו. לוקה זה לוקה, יש לי כל כך הרבה כבוד אליו, אבל במשחק הזה היינו טובים יותר והגיע לנו לנצח”.

אגב, עד המשחק בין פולין לסלובניה מי שקלע הכי הרבה ביורובאסקט היה רומן סורקין, אבל ההישג הזמני הזה של סנטר מכבי ת”א החזיק כמה שעות בלבד, עד שגם לויד וגם לוקה עקפו אותו. לויד קלע 7 שלשות, הכי הרבה בנבחרת פולין מזה 30 שנה, והוא קלע הכי הרבה נקודות לשחקן בפולין מאז 1987.