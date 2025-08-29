יום שישי, 29.08.2025 שעה 08:36
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

חשש לקרע במניסקוס לקאסה, אוחנה יחזור לסגל

הקשר הצעיר של מכבי חיפה עלול להיות מושבת לתקופה הקרובה, השחקן שהגיע הקיץ לירוקים יתפוס את מקומו מול בית"ר. וגם: עתיד גיא מלמד והקשר לחוזהו

|
ליאור קאסה (עמרי שטיין)
ליאור קאסה (עמרי שטיין)

ביש מזל פקד השבוע בכפר גלים את שני שחקניה הישראלים של מכבי חיפה, ליסב עיסאת שפרק את כתפו במהלך אימון הקבוצה ביום שלישי ויעבור בדיקת MRI על מנת לאבחן את חומרת הפציעה, וליאור קאסה שביום רביעי עשה תנועה לא טובה עם הכדור ונפגע בברכו ולגביו יש חשש לקרע במינסקוס, שישבית את השחקן לתקופה הקרובה.

השניים נפצעו בעיתוי הכי פחות מושלם מבחינתם וזאת על רקע זימונם לסגל הנבחרת הצעירה של ישראל. קאסה יעבור מחר צילום MRI כאמור ורק אז תתבהר התמונה האמיתית לגבי חומרת הפציעה. מי שצפוי לחזור לסגל במקום קאסה יהיה מיכאל אוחנה.

מציבת הפצועים כוללת עדיין את קנג'י גורה, שנמצא בשלב מתקדם של חזרה לעניינים וגם את גיא מלמד. לגבי האחרון, לא מן הנמנע שהשחקן עד תום מועד ההעברות ימצא קבוצה אחרת, שכן אצל הירוקים רואים את ג'ורג'ה יובאנוביץ', טרבנטה סטיוארט ועומר דהן כחלוצים שיש לרוץ איתם – מה שמציב את מלמד בעמדה לא פשוטה לקראת עתידו המקצועי.

גיא מלמד (עמרי שטיין)גיא מלמד (עמרי שטיין)

מלמד, שסיים כמלך שערי הליגה בעונה הקודמת, מחזיק בחוזה שקשה להניח שיש קבוצה בארץ שתוכל לעמוד בו ואם לא ימצא קבוצה עד תום העברות, החלוץ עשוי להיקלע לסיטאוציה מקצועית לא פשוטה. לקראת בית"ר ירושלים, נראה שדייגו פלורס נוטה לא לבצע שינויים בהרכב לעומת זה שפתח מול בני ריינה, להוציא שינוי מאולץ ובו שון גולדברג יתחיל במקום ליסב עיסאת.

