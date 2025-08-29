יום שישי, 29.08.2025 שעה 07:18
ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
61-42חטאפה4
62-42אתלטיק בילבאו5
52-33בטיס6
43-42אספניול7
32-32ראיו וייקאנו8
32-22אלאבס9
31-12אוססונה10
23-32ריאל סוסיאדד11
22-22אלצ'ה12
24-23סלטה ויגו13
13-22אתלטיקו מדריד14
12-12ולנסיה15
14-12מיורקה16
05-32סביליה17
05-32לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה 20

דיווח דרמטי: ניוקאסל תציע 100 מיליון על פרמין

בספרד טוענים שהמגפייז נכנסו למרוץ אחר כישרון ברצלונה וכבר שוחחו איתו ונציגיו, כשהם מוכנים להציע לשחקן משכורת של פי 4. גם צ'לסי עדיין במאבק

|
פרמין לופס חוגג (רויטרס)
פרמין לופס חוגג (רויטרס)

כבר ראינו לא פעם ולא פעמיים שאם וכאשר בניוקאסל רוצים, הם יודעים לפתוח טוב מאוד את הכיס, ואחרי שבימים האחרונים הדיווחים אומרים שצ’לסי רוצה את כישרון ברצלונה פרמין לופס, הלילה (בין חמישי לשישי) בספרד דיווחו על טוויסט גדול מאוד בעלילה.

ב’אל צ’ירינגיטו’ מדווחים שקבוצה חדשים נכנסה למרוץ, וזו ניוקאסל. על פי הכתב חוסה אלברס, המגפייז תשלח לברצלונה הצעה שתעמוד על לא פחות מ-100 מיליון אירו, ויתרה מכך: היא מוכנה להציע לפרמין לופס עצמו להכפיל את שכרו בלא פחות מפי ארבעה.

כזכור, בספרד דיווחו שצ’לסי הגישה הצעה של 50 מיליון אירו וקיבלה סירוב במקום, כאשר הלך הרוח במועדון הקטלוני הוא שהכישרון לא למכירה, אלא אם הוא יתפתה לכסף ויבקש לעצמו לעזוב. בצ’לסי, שוב, לפי דיווחים, הציעו לו שכר של פי שניים, וכעת ניוקאסל מוכנה לתת פי 4.

פרמין לופס (IMAGO)פרמין לופס (IMAGO)

בנוסף נרשם שניוקאסל גם דיברה עם הנציגים של פרמין וגם עם השחקן עצמו, על מנת להבין האם הוא בכלל מעוניין במעבר. בכל מקרה, חלון ההעברות נסגר ביום שני ב-23:59, אז אם המגפייז או צ’לסי רוצים לבצע מהלך על קשר אלופת ספרד, הם צריכים להגיב מהר ולעשות הכל נגד השעון.

בגיל 22 לפרמין לופס יש כבר לא פחות מ-89 משחקים במדי ברצלונה, כאשר הוא כבש 19 גולים בהופעות הללו והוסיף עוד 11 בישולים. הוא זכה עם הקטלונים באליפות ספרד בעונה שעברה, בגביע המלך בעונה שעברה, בסופר קאפ הספרדי והוא קטף גם מדליית זהב עם נבחרת ספרד במשחקים האולימפיים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
