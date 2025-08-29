יום שישי, 29.08.2025 שעה 06:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

דיווח: נסגרה עסקת מעבר אנדרדה למכבי ת"א

בארגנטינה טוענים שאלופת ישראל סגרה את העברתו של הקשר, שינחת בארץ בסוף השבוע וילבש צהוב. לפי הדיווח, השחקן כבר עבר בדיקות רפואיות מסאו פאולו

|
קרווין טוטי אנדרדה (IMAGO)
קרווין טוטי אנדרדה (IMAGO)

זה שמכבי תל אביב עלתה לשלב הליגה בליגה האירופית, לא אומר שהקבוצה סיימה את הקיץ שלה, להפך, היא בדרך לרכש משמעותי מאוד. אחד הכתבים הבכירים בארגנטינה, סזאר לואיס מרלו, מדווח היום (שישי) שקרווין טוטי אנדרדה ישחק אצל אלופת המדינה בעונה הקרובה.

לפי העיתונאי הארגנטינאי, המעבר של הקשר נסגר לגמרי, כאשר מכבי תל אביב תשלם לפורטאלזה סכום נאה של 1.8 מיליון אירו. יתרה מכך, הוא רשם ששחקן נבחרת ונצואלה כבר אפילו עבר בדיקות רפואיות אצל הצהובים מסאו פאולו בברזיל, והוא צפוי להגיע לישראל בסוף השבוע הזה.

בסך הכל הקשר שיחק 50 משחקים במדי הקבוצה, בהם כבש שמונה שערים והוסיף שישה בישולים כשחקן מקצועי. בגיל 20 בלבד הוא כבר שחקן קבוע בסגל נבחרת ונצואלה. בינואר האחרון אף פתח בהרכב והיה הקפטן של הנבחרת באליפות דרום אמריקה עד גיל 20, שם נחשב לאחד השחקנים הבולטים של הטורניר.

זז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

אנדרדה הגיע לפורטאלזה ב-2023 בהשאלה מלא גואירה לקבוצת הנוער עד גיל 20, ובהמשך השתלב בקבוצה הבוגרת. עונת השיא שלו הגיעה ב-2024, אז רשם 35 הופעות רשמיות, כבש שבעה שערים והוסיף חמישה בישולים. מנגד, בעונת 2025 התקשה להותיר חותם ורשם רק 15 משחקים עם שער ובישול אחד, כשהמאמן רנאטו פאיבה בחר להעדיף בעמדתו את לוקה פריור.

ערב הפרימיירה של גולדסטאר אפריקה
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוגנגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */