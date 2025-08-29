דיווח: נסגרה עסקת מעבר אנדרדה למכבי ת"א

זה שמכבי תל אביב עלתה לשלב הליגה בליגה האירופית, לא אומר שהקבוצה סיימה את הקיץ שלה, להפך, היא בדרך לרכש משמעותי מאוד. אחד הכתבים הבכירים בארגנטינה, סזאר לואיס מרלו, מדווח היום (שישי) שקרווין טוטי אנדרדה ישחק אצל אלופת המדינה בעונה הקרובה.

לפי העיתונאי הארגנטינאי, המעבר של הקשר נסגר לגמרי, כאשר מכבי תל אביב תשלם לפורטאלזה סכום נאה של 1.8 מיליון אירו. יתרה מכך, הוא רשם ששחקן נבחרת ונצואלה כבר אפילו עבר בדיקות רפואיות אצל הצהובים מסאו פאולו בברזיל, והוא צפוי להגיע לישראל בסוף השבוע הזה.

בסך הכל הקשר שיחק 50 משחקים במדי הקבוצה, בהם כבש שמונה שערים והוסיף שישה בישולים כשחקן מקצועי. בגיל 20 בלבד הוא כבר שחקן קבוע בסגל נבחרת ונצואלה. בינואר האחרון אף פתח בהרכב והיה הקפטן של הנבחרת באליפות דרום אמריקה עד גיל 20, שם נחשב לאחד השחקנים הבולטים של הטורניר.

ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

אנדרדה הגיע לפורטאלזה ב-2023 בהשאלה מלא גואירה לקבוצת הנוער עד גיל 20, ובהמשך השתלב בקבוצה הבוגרת. עונת השיא שלו הגיעה ב-2024, אז רשם 35 הופעות רשמיות, כבש שבעה שערים והוסיף חמישה בישולים. מנגד, בעונת 2025 התקשה להותיר חותם ורשם רק 15 משחקים עם שער ובישול אחד, כשהמאמן רנאטו פאיבה בחר להעדיף בעמדתו את לוקה פריור.