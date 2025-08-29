מחמאות לדני אבדיה וסורקין, שהרשים נציגי NBA

נבחרת ישראל ניצחה 71:83 אתמול (חמישי) את איסלנד במסגרת מחזור הפתיחה של בית ד' באליפות אירופה 2025. חניכיו של אריאל בית הלחמי הגיעו למשחק כאשר הם סימנו את ההתמודדות מול האיסלנדים כמאוד חשובה, הרי בכל זאת מדובר היה במשחק הפתיחה של הכחולים לבנים בטורניר כאשר הם מכוונים כמובן לשלב הבא בריגה. הלחץ היה שם, דני אבדיה ורומן סורקין יותר מאשר היו שם ובתום 40 דקות של כדורסל הייתה בנבחרת שמחה אך גם אנחת רווחה וגם 'וי' ראשון ולא מעט מסקנות.

תחילה טורנירים מסוג זה מהווים במה נהדרת, עבור מאמנים ושחקנים כאחד, אך נבקש להתמקד הפעם דווקא בשחקנים ומי שעד לפתיחת המשחק המרכזי של בית ד' אתמול (פולין-סלובניה) החזיק בתואר הטופ סקורר של היורובאסקט, רומן סורקין. באליפויות אירופה תמיד נוכחים נציגים מהליגה הטובה בעולם מעבר לאלו שנמצאים אל מול עיני המצלמות כגון מייק שמיץ, האסיסטנט GM של פורטלנד, וצ'ונסי בילאפס, מאמנה של הבלייזרס, שבאו לראות ולתמוך בדני אבדיה. אין הכוונה גם לרוב פלינקה נשיא המבצעים וה-GM של לוס אנג'לס לייקרס וג'ני באס שבאו לראות את לוקה דונצ'יץ', כי אם באנשי הצללים אלו שמכינים דוחות סקאוט, כמובן שגם המאמנים או הג'נרל מנג'רים יכולים להתרשם משחקן כזה או אחר ואפשר לקבוע כבר בתום משחק אחד שההופעה האדירה של רומן סורקין לא נעלמה מעיניהם של אלו שמגיעים מהליגה שנחשבת לטובה בעולם.

סורקין הרשים מאוד את אלו שנכחו בספודק ארינה שבקטוביץ’, יחד עם זאת השחקן חתם כזכור לפני כשנה על חוזה ארוך טווח (חמש שנים) כך שבמידה שקבוצות ה-NBA יחשקו בשירותיו, הרי שיהיה מדובר במכשול. סורקין הציג רפרטואר מרשים יחד עם דני אבדיה והשניים יחד דאגו לכך שישראל תצא בשן בעיקר מההתמודדות שהייתה ללא פחות ממוקש, רק שהניצחון חשוב ככל שיהיה לא הגיע ללא דאגה שכן בעצם למעט השניים שסיפקו תצוגת תכלית ים מדר סיים משחק עם 7 נקודות ו-6 אסיסטים, תומר גינת הוסיף 7 נקודות, 6 אסיסטים ו-6 ריבאונדים אך התחושה הייתה שהשניים הראשונים חייבים, אבל פשוט חייבים, לקבל עזרה גדולה ומשמעותית יותר לקראת ההמשך.

רומן סורקין חוגג (FIBA)

בנבחרת גם ציינו כי היה חשוב לפתוח את הטורניר עם ניצחון, בסופו של דבר המשימה הושגה, דני אבדיה היה בדיוק מה שציפו ממנו ואפילו יותר מזה, כלומר אדיר. כמו כן, הוא כבר הספיק לחזור כמובן מבית החולים שם טיפלו לו בשן השבורה. ים מדר ראה יותר מ-27 דקות משחק ובנבחרת סיפרו כי מצבו טוב וכולם כאמור מרוכזים ביום שבת במשחק מול הפולנים, עד כמה מרוכזים? אריאל בית הלחמי הגיע להיכל כדי לצפות ביריבה הבאה של הנבחרת, פולין, בתצוגה דומיננטית במיוחד מול סלובניה של לוקה דונצ'יץ'. נבחרת ישראל תערוך היום בערב אימון לקראת המפגש מול המארחת של בית ד' שמחוזקת באקס מכבי תל אביב ג'ורדן לויד שסיים אתמול את המשחק עם 32 נקודות כאשר צפויות בשבת הקרובה הפגנות.

פולין של איגור מיליצ'יץ' ראתה את אלכסנדר בלצרובסקי נפצע בשריר התאומים במהלך המשחק, אך המאמן סיפר במהלך מסיבת העיתונאים כי לא נראה שמדובר בפציעה רצינית. לויד נשאל לאחר המשחק האם בכוונתו לשלוח לסורקין הודעה לאחר שקלע נקודה אחת יותר מאשר חברו לקבוצה לשעבר ואמר: "אני לא אשלח לו הודעה עד לאחר המשחק שלנו, הוא הבחור שלי ברור שאני שמח עבורו היה לו משחק נהדר והוא קולע נהדר".