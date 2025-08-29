יום שישי, 29.08.2025 שעה 01:23
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

"בסיכום שני המשחקים, חושב שהגיע לנו לעלות"

לאזטיץ' אחרי ההעפלה של מכבי ת"א לליגה האירופית: "לא שיחקנו על תוצאה, הגול שספגנו עזר לנו", "מקווה שגם אנחנו וגם דינמו קייב נחזור לארח בבית"

|
ז'רקו לאזטיץ' (IMAGO)
ז'רקו לאזטיץ' (IMAGO)

מכבי תל אביב אמנם הפסידה הערב (חמישי) 1:0 לדינמו קייב במשחק הגומלין של פלייאוף הליגה האירופית, אך בזכות הניצחון 1:3 בשבוע שעבר, העפילה אלופת המדינה בפעם השנייה ברציפות והשביעית בתולדות המועדון למפעל השני ביבשת. 

לאחר המשחק, מאמן מכבי, ז’רקו לאזטיץ’, פתח את מסיבת העיתונאים במסר עבור שתי הקבוצות: ״קודם כל אני רוצה לאחל לדינמו קייב ולקבוצה שלי שבקרוב יוכלו לחזור לאצטדיון שלהם ולשחק מול האוהדים שלהם, זה הדבר הכי חשוב״.

בהמשך דבריו התייחס לאזטיץ׳ גם למשחק עצמו: ״לגבי המשחק, נכון שהחמצנו הזדמנויות, אבל אני חושב ששיחקנו מההתחלה בדרך שאנחנו רוצים ולא בשביל תוצאה. המטרה שלנו הייתה להבקיע, למען האמת נראינו לא טוב בהתחלה ודווקא שספגנו גול זה עזר לקבוצה, הייתה יותר תשומת לב במיוחד בהגנה. כשאני מסכם את ההתמודדות, אני חושב שהגיע לנו להתקדם. זה חשוב מאוד בשבילנו להיות שוב בליגה האירופית נגד יריבות טובות. זאת הזדמנות מדהימה עבורנו ואתגר גדול. כל הכבוד לשחקנים ולמועדון על ההישג. עכשיו הפוקוס הוא על המשחק הראשון בליגה והמשך העונה״.

שחקני מכבי תל אביב מרוצים. בפעם השנייה ברצף, הם בליגה האירופית (האתר הרשמי של מכבי ת"א)שחקני מכבי תל אביב מרוצים. בפעם השנייה ברצף, הם בליגה האירופית (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

בהמשך מסיבת העיתונאים נשאל המאמן על הסיטואציה שלקבוצה אין בית והאם זה משפיע, כך הוא ענה: ״זאת המציאות, ואין לנו השפעה על זה. אנחנו צריכים לקבל את זה וכמו שאמרתי אנחנו מקווים ששתי הקבוצות יוכלו בקרוב לשחק באצטדיון הביתי שלהם, זה המטרה של הכדורגל לשחק מול האוהדים. זה לא עוזר לנו אבל לא שינינו את הסגנון שלנו. לא משנה איפה, אנחנו נשחק באותה דרך ובאותה זהות״.

איתמר נוי שנכנס כמחליף במחצית דיבר בסיום המשחק על התחושות לאחר העליה לליגה האירופית: ״היה לא פשוט, אני שמח שצלחנו את זה. זה מרגש מאוד, חלום, כיף גדול. אני מקווה שנופיע בליגה האירופית בזכות ונראה שמגיע לנו להיות במעמדים האלה. שנעשה משחקים טובים ותוצאות טובות, אני מחכה לזה מאוד״.

על המעבר שעשה הקשר הצעיר בקיץ ומהיום ימי חמישי ייראו אחרת: ״זה מדהים, המעבר הזה לפעמים שהוא מאוד מהיר. זה מרגיש כלכך רחוק ופתאום הדברים מסתדרים והולכים טוב ופתאום אתה נמצא שם. זה הגשמת חלום ואני מקווה שנעשה משחקים טובים ונגרום לקהל להיות גאה בנו״.

לסיום שיתף על המחשבה שהייתה מתחילת העונה על שלב בתים אירופי: ״זה דגדג מאוד, לצערי אנחנו לא יכולים לעשות את זה בבלומפילד, שזה מבאס, אבל אני בטוח שנקבל את הדחיפה בליגה. כבר ביום ראשון אנחנו מחכים לראות את כולם מגיעים ודוחפים אותנו. אני מקווה שנעשה את האוהדים גאים״.

