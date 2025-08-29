נוער: פורסמו לוחות הלאומיות, הארציות והמחוזיות

12 ימים לאחר יציאתה של ליגת העל לנוער לדרך, פרסמה לפני זמן קצר (חמישי) ההתאחדות לכדורגל את לוחות משחקי הליגות הלאומיות והארציות (צפון ודרום) וששת הליגות המחוזיות. עיקר הפיקנטריה מגיעה מהמחוז הצפוני של הליגה הלאומית אליו הצטרפו שלוש היורדות מליגת העל: הפועל חדרה ובית"ר טוברוק נתניה, שיפתחו עונה במשחק ביתי, לעומת בני סכנין, שתפתח עונה במשחק חוץ. מכאן למשחקי המחזור הראשון בליגות השונות

נוער לאומית צפון

מ.ס צעירי כפר קנא - מכבי ע.ק. אתא

מ.ס קרית ים ''עדי'' "צו פיוס" - הפועל עפולה

הפ' נוף הגליל - עירוני נשר

הפ' בית שאן מסילות - מכבי צור שלום ק. ביאליק

מ.כ נוה יוסף - בני סכנין

בית"ר טוברוק - הפועל א.א. פאחם

חופשית - עירוני טבריה "צו פיוס"

הפועל חדרה - מכבי אחי נצרת

נוער לאומית דרום

גדנע ת"א יהודה - חופשית

הפועל הוד השרון - הפועל ר"ג 'רוני נכטיילר'

הפועל כפר שלם 'יוחנן אברהמי' - מכבי יפו קביליו יעקב משולם

הכח מכבי עמידר ר"ג "לופא" קדוש - מ.ס. כפר קאסם

שמשון ת"א - ס. נס ציונה "שקד חבני"

א.ס נורדיה י-ם "נועם חבה" "צו פיוס" - מכבי ב"ש "צו פיוס"

הפ' מרמורק רחובות חיים - הפועל הרצליה עירוני

מכבי יבנה שמעון - הפועל י-ם

נוער ארצית דרום

מכבי קרית גת "צו פיוס" - מ.כ.ע. אור יהודה שלמה אברהם

בית"ר משה ת"א חולון - הפועל עליה כפ״ס

מ.ס בני יפו אורתודוכסים - מכבי שוהם איתי

עירוני מודיעין - מכבי ע. כפר יונה "צו פיוס"

מכבי עמק חפר "צו פיוס" - מ.כ.ע. אריאל "צו פיוס"

מ.ס. דימונה צחי - מכבי עמישב פ"ת "שי ארוס"

בני אילת - הפ' קרית אונו "אברום"

נוער ארצית צפון

הפועל טירת כרמל - מ.ס. שפרעם

מ.כ אחווה כפר מנדא - הפועל עירוני כרמיאל "צו פיוס"

הפ' עירוני בקה אל גרבייה - הפועל כאוכב

הפ' פרדסייה גיל "צו פיוס" - מ.ס. פרדס חנה כרכור

הפועל בני בענה - מ.כ. נהלל יזרעאל "צו פיוס"

בית"ר נהריה - איחוד בני בקה

מכבי אחי איכסל - מכבי בני ריינה

נוער שרון

מ.ס טירה - בית"ר כ"ס שלומי

שמשון בני טייבה - מכבי השרון נתניה בקשי יעקב

מועדון כדורגל עירוני קלנסואה - מכבי כפר סבא "צו פיוס"

הפ' איחוד בני ג'ת - הפ' בני ערערה עארה

מכבי ע. ברטעה - צעירי אום אל פאחם

מ.ס איחוד דרום השרון - מ.ס נתניה קולט כהן

נוער שפלה

מ.כ מכבי ע. אשדוד "צו פיוס" - בית"ר ע. קרית גת דודו "צו פיוס"

הפ' בארי אשכול "צו פיוס" - מכבי כנות

מכבי קרית מלאכי עירוני - מועדון כדורגל מועצה אזורית יואב

מ.כ שדרות - מ.כ מכבי אשקלון ''שמעון''

מ.כ מיתר "רז" - מ.ס. הפועל שגב שלום

מועדון צעירי רהט - מכבי גן יבנה

מ.ס ב"ש - עירוני אשקלון

נוער מרכז

מ.כ ירושלים - הפועל אזור "צו פיוס"

הפ' מ.ס חבל מודיעין - אליצור יפו ת"א

מכבי באר יעקב עמית "צו פיוס" - שיכון ותיקים ר"ג

מ.כ חולון ירמיהו - מ.ס רמלה עובד גרא "צו פיוס"

הפ' מחנה יהודה אברהם בן דוד - הפועל רמת ישראל

מ.ס הפועל לוד 'ניקי מיכאלי' "צו פיוס" - א.ס רמת אליהו בני ספיר

חופשית - בית"ר ר"ג

עירוני בית שמש "צו פיוס" - מכבי ע. בת ים

נוער מפרץ

מ.ס טירת כרמל - מ.ס קרית חיים

מ.כ צופי חיפה - הפועל בני ג'סר א זרקא

בית"ר חיפה - אבי רן - הפועל חוף הכרמל / מ"מ

מ.כ כבביר - מכבי עוספיא

מ.כ שפרעם - מכבי נווה שאנן יוסף שריקי "צו פיוס"

נוער צפון

מ.ס בני "ממבע" הגולן והגליל - הפועל נחף

מכבי אחווה שעב - מועדון כדורגל הפועל ירכא

הפועל חורפיש - הפועל מטה אשר

מ.כ מג'דל כרום שאגור - מ.ס כפר יאסיף

חופשית - מ.ס בית ג'אן

הפ' איחוד בני סמיע - הפועל עירוני עראבה

הפ' בני דיר אל אסד - א.ב מג'דל כרום

נוער יזרעאל

הפועל בני עין מאהל - הפועל דיר חנא

מ.ס כדורגל משהד - מכבי נוג'ידאת אחמד

עירוני בני כאבול - צעירי סכנין

הפועל מגדל העמק - הפועל כפר כנא

מ.כ צעירי עילוט - איחוד צעירי איכסל סמיר