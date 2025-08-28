יום שישי, 29.08.2025 שעה 01:21
כדורגל ישראלי

"המשימה מול מכבי תל אביב הייתה קשה מדי"

למרות הפסד 1:0, הצהובים עלו ע"ח דינמו קייב לאירופית עם 2:3 בסיכום ובאוקראינה הודו: "חוסר החדות הכריע, לא הצלחנו למנף את השער המהיר להצלחה"

שגיב יחזקאל (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

מכבי תל אביב סימנה וי על המשימה הגדולה שלה במהלך הקיץ הזה – להעפיל לליגה האירופית. הקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ אומנם נכנעה אמש (חמישי) 1:0 לדינמו קייב, אך בזכות 1:3 במשחק הראשון, עלתה בסופו של דבר לשלב הליגה של המפעל השני בחשיבותו ביבשת.

התקשורת האוקראינית שסיקרה את ההתמודדות, התייחסה לאתגר הגדול לאור היתרון של הצהובים מהמפגש המוקדם: “המשימה של דינמו קייב הייתה קשה מדי”, נכתב באתר ‘football24’. שם, עוד ניתחו את שהתרחש על הדשא: “דינמו נרגעה באמצע המחצית הראשונה וזה אפשר למכבי להלחיץ מנגד את ההגנה של קייב”.

באתר ‘champion’, הוסיפו: “אלופת אוקראינה הייתה חסרת חדות ברגעים המכריעים” ובכלי תקשורת אוקראיני אחר תארו את המשחק בשורת מחץ די מדויקת: “דינמו קייב פתחה את הגומלין נכון עם שער מהיר, אך לא הצליחה למנף אותו להצלחה בשביל להעפיל לליגה האירופית”.

ב-’TSN’, אחד מאתרי החדשות הגדולים באוקראינה, חיפשו נקודת אור: “דינמו קייב נקמה במכבי ת”א”, אולם גם הבהירו את הכישלון של האוקראינים: “למרות זאת היא לא העפילה”. קייב אגב, תשחק גם היא במפעלים האירופיים של אופ”א, אך רק במסגרת שלב הליגה של הקונפרנס ליג.

