ההעפלות של מכבי ת"א לאירופה תחת גולדהאר

העפלה למפעל אירופי כבר הפכה לדבר שבשגרה עבור מכבי תל אביב בעידן מיץ’ גולדהאר. למעשה, היא כבר הבטיחה אחד נוסף כזה עוד כשעברה את חאמרון ספטרנס בסיבוב הקודם, אך הערב (חמישי), קבעה שזה יהיה בליגה האירופית, אליה העפילה אחרי הפסד 1:0 ו-2:3 בסיכום שני המשחקים מול דינמו קייב בפלייאוף המוקדמות.

מדובר בפעם ה-11 שבה מכבי תל אביב מצליחה להעפיל לאחד משלושת המפעלים – ליגת האלופות, הליגה האירופית או הקונפרנס ליג, כאשר 10 פעמים מתוכן הגיעו מאז רכש מיץ’ גולדהאר את המועדון באוגוסט 2009.

המפעל בו מכבי תל אביב שיחקה הכי הרבה הוא הליגה האירופית – שבע הופעות כאלה יש לצהובים מקריית שלום, כאשר בפעמיים מתוכן היא גם הצליחה לעבור את שלב הבתים, בעונות 2013/14 תחת פאולו סוזה ובעונת 2020/21 תחת יורגוס דוניס ופטריק ואן לוון.

מכבי תל אביב, שהעפילה גם פעמיים לליגת האלופות ב-2004 וב-2015, רשמה גם שתי הופעות בקונפרנס ליג, כשבראשונה בעונת 2021/22 הצליחה להעפיל לשלב הפלייאוף, בעוד שבעונת 2023/24 הודחה מול אולימפיאקוס בשלב שמינית הגמר.