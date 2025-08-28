יום חמישי, 28.08.2025 שעה 23:04
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

ההעפלות של מכבי ת"א לאירופה תחת גולדהאר

10 מתוך 11 הקמפיינים של הצהובים במפעלים האירופאים היו מאז תחילת עידן הקנדי: אחרי ההעפלה השביעית לאירופית, זמן לחזור אחורה לכל החורפים החמים

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים עם דור פרץ (רויטרס)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים עם דור פרץ (רויטרס)

העפלה למפעל אירופי כבר הפכה לדבר שבשגרה עבור מכבי תל אביב בעידן מיץ’ גולדהאר. למעשה, היא כבר הבטיחה אחד נוסף כזה עוד כשעברה את חאמרון ספטרנס בסיבוב הקודם, אך הערב (חמישי), קבעה שזה יהיה בליגה האירופית, אליה העפילה אחרי הפסד 1:0 ו-2:3 בסיכום שני המשחקים מול דינמו קייב בפלייאוף המוקדמות. 

מדובר בפעם ה-11 שבה מכבי תל אביב מצליחה להעפיל לאחד משלושת המפעלים – ליגת האלופות, הליגה האירופית או הקונפרנס ליג, כאשר 10 פעמים מתוכן הגיעו מאז רכש מיץ’ גולדהאר את המועדון באוגוסט 2009. 

המפעל בו מכבי תל אביב שיחקה הכי הרבה הוא הליגה האירופית – שבע הופעות כאלה יש לצהובים מקריית שלום, כאשר בפעמיים מתוכן היא גם הצליחה לעבור את שלב הבתים, בעונות 2013/14 תחת פאולו סוזה ובעונת 2020/21 תחת יורגוס דוניס ופטריק ואן לוון. 

מכבי תל אביב, שהעפילה גם פעמיים לליגת האלופות ב-2004 וב-2015, רשמה גם שתי הופעות בקונפרנס ליג, כשבראשונה בעונת 2021/22 הצליחה להעפיל לשלב הפלייאוף, בעוד שבעונת 2023/24 הודחה מול אולימפיאקוס בשלב שמינית הגמר. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוגנגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */