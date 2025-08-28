יום חמישי, 28.08.2025 שעה 23:04
כדורגל ישראלי

"הניצחון חשוב מהמספרים שלי, הלחץ? דבר טוב"

גלוך התראיין ל-ESPN: כוכב אייאקס אליו התחבר מיד ("ידענו מהאימון הראשון"), מה הפתיע אותו בליגה, העמדה שלו ("מרגיש בנוח") והכינוי בחדר ההלבשה

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אוסקר גלוך עשה הקיץ את המעבר הגדול מזלצבורג לאייאקס, ולמרות שכבר רשם הופעות רשמיות במדי ההולנדים, העובדה שהישראלי המוכשר משחק במועדון מפואר שכזה – היא מרשימה בכל פעם מחדש. קשר הנבחרת סיפק ראיון ל-ESPN הולנד ודיבר על ההתחלה שלו באמסטרדם, מי הכוכב איתו התחבר וגם ענה על שאלון מהיר בו גילה כמה דברים מפתיעים.

רק לפני כמה ימים, לאחר הבכורה של גלוך בהרכב ב-0:2 של אייאקס על הראקלס, החלוץ וחברו לחדר ההלבשה ואוט ווחהורסט החמיא לו בגדול: “יש לך מן תחושה כזו שאתה מבין מה הוא רוצה לעשות”. ואוסקר? כנראה הרגיש את אותו הדבר: “הסתכלנו אחד על השני באימון הראשון וידענו מיד מה אנחנו רוצים אחד מהשני. זה נהדר להיות על המגרש עם שחקן כל כך טוב”.

בן ה-21, שמייצג את ישראל בליגה ההולנדית, שיתף גם מה הוא חושב לגבי עמדתו על המגרש: “בזלצבורג שיחקתי כ-10, אבל גם כקיצוני באגף. אני מרגיש בנוח בשתי העמדות ואשמח לשחק בכל מקום בו המאמן יציב אותי”. בהמשך, גלוך סיפר מה הפליא אותו בזירה המקומית של אייאקס.

אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)

“בדרך כלל, קבוצות קטנות יותר משחקות בצורה הגנתית מאוד, אך כאן הן גם מפעילות לחץ”, אמר אוסקר והוסיף: “באייאקס הרמה גבוהה מאוד והאימונים אינטנסיביים, אבל כבר התרגלתי לזה עכשיו”. על תג המחיר הגבוה בו נרכש ע”י המועדון מאמסטרדם והציפייה ממנו: “אני פשוט צריך להישאר רגוע”.

ב-ESPN כתבו: “הסטטיסטיקות שלו באוסטריה היו מרשימות, אולם גלוך מבין שבאייאקס יש צורך ביותר מזה”. גלוך ענה: “היו לי שערים ובישולים, אבל ניצחון חשוב יותר מהמספרים האישיים שלך. אני לא מודאג, אני חושב שזה יגיע. אני חושב שאתה תמיד מרגיש לחץ וזה דבר טוב. אם אין לך את זה, אף אחד לא מצפה ממך לכלום, וזה גם לא נחמד”.

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

השאלון המהיר של ESPN עם גלוך

מי שחקן הכדורגל שהוא איידול בשבילך? “מסי ורונאלדו”.
הסרט או הסדרה האהובה? “ויקינגים”.
החיה האהובה? “כלב”.
משחק הכדורגל הכי טוב שראית? “הקלאסיקו האחרון, 3:4 לברצלונה”.
הספורט האהוב עליך חוץ מכדורגל? “פאדל”.
השחקן הכי טוב ששיחקת נגדו? “מרטין אודגור”.
המאמן הכי טוב שעבדת איתו? “תומאס לטש”.
באיזה מועדון חלמת לשחק כילד? “ריאל מדריד”.
יש לך כינוי בחדר ההלבשה? “אוסי, אבל לרוב קוראים לי אוסקר”.

