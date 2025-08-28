יום חמישי, 28.08.2025 שעה 23:04
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
13-22בריידבליק1
12-12סמסונספור2
11-02וולפסברגר3
11-02לוגאנו4
13-02פאקשי5
16-02אילבס6
04-22סלובן ברטיסלבה7
03-12ריגה סקולה8
02-02אקטובה9
06-32דריטה10
05-22סרבט ז'נבה11
05-22האמרון ספרטנס12
06-22בשיקטאש13
05-12פרדריקסטאד14

ההגרלה מחר: היריבות האפשריות של מכבי ת"א

הצהובים עמדו במשימה והעפילו לליגה האירופית, כשכעת הם מסתכלים קדימה: הגרלת שלב הליגה מחר ב-14:00, קניקובסקי, רומא, בטיס וסלטיק בין האופציות

|
היריבות האפשריות של מכבי תל אביב (רויטרס, IMAGO והאתר הרשמי של פרנצווארוש)
היריבות האפשריות של מכבי תל אביב (רויטרס, IMAGO והאתר הרשמי של פרנצווארוש)

מכבי תל אביב עמדה במשימה שלה הערב (חמישי) כשלמרות הפסד 1:0 לדינמו קייב הצליחה להעפיל לשלב הליגה של הליגה האירופית בזכות ניצחון 2:3 בסיכום המשחקים.

כעת, הפנים של הצהובים קדימה לעבר ההגרלה שתיערך כבר מחר בשעה 14:00, ובה תגלה האלופה הישראלית מי 8 הקבוצות אותן תפגוש.

הקבוצה של זארקו לאזטיץ’ תוגרל מהדרג השני, אך בפורמט החדש הדבר לא משנה מאחר וכל קבוצה פוגשת שתי קבוצות יריבות מכל דרג, ללא קשר מאיזה דרג היא הגיעה. חשוב לציין כי בכל דרג הקבוצה תפגוש יריבה אחת בבית, ואחת בחוץ, כשכמובן שמשחקי הבית לא יהיו בישראל.

זז'רקו לאזטיץ', מגיע מהדרג השני (רויטרס)

ההעפלה למפעל השני בחשיבותו מביאה איתה אופציות קשות מאוד ליריבות: בדרג הראשון נמצאות בין היתר רומא האיטלקית, ריאל בטיס הספרדית, אסטון וילה האנגלית, פורטו הפורטוגלית ועוד, כשבדרגים אחרים נמצאות גם בולוניה (איטליה), נוטינגהאם פורסט (אנגליה), סלטה ויגו (ספרד), שטוטגרט (גרמניה), ליון (צרפת) ועוד.

בזווית הישראלית, מכבי תל אביב גם תוכל לפגוש את אקס הקבוצה גבי קניקובסקי, יחד עם פרנצווארוש ומאמנה רובי קין. גם הכוכב האדום ועומרי גלזר בהגרלה, כששתי הקבוצות כמו מכבי תל אביב יגיעו מהדרג השני.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוגנגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */