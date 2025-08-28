יום חמישי, 28.08.2025 שעה 23:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

פרסום ראשון: נתניה במו"מ מתקדם עם דאבו

היהלומים ממשיכים לעבוד כדי לסגור את הסגל לקראת העונה הקרובה ועושה רושם כי המאמצים למצוא חלוץ הצליחו, כשהברזילאי מהליגה השנייה במדינתו מתקרב

|
מיתאוס דאבו במדי פילדלפיה (רויטרס)
מיתאוס דאבו במדי פילדלפיה (רויטרס)

מכבי נתניה ממשיכה לעבוד ואחרי הצירוף של עזיז אואטרה, ל-ONE נודע לראשונה כי היא בדרך לצירוף מתיאוס דאבו הברזילאי שנמצא במשא ומתן מתקדם עם היהלומים.

מתיאוס דאבו, ברזילאי בן 26 שנולד בסאו פאולו, משחק כחלוץ ויחזק את החלק ההתקפי. בשנה האחרונה לבש את מדי קבוצת רמו מהליגה הברזילאית השנייה, במדיה הספיק לרשום 11 הופעות בהן כבש שני שערים. לפני כן, היה בליגה הראשונה במדינתו עם מיראסול.

את דרכו בבוגרים החל בגואראני, אחר כך עבר לקורינתיאנס, הושאל בחזרה לגואראני ומצא עצמו (בין היתר) גם כמושאל בפילדלפיה האמריקאית (קבוצתו של תאי בריבו היום מה-MLS). בהמשך, כשהיה שחקן קרוזיירו בשנים 2023-2024, הושאל ממנה למספר קבוצות ובניהן אמריקה מיניירו ופאפוס הקפריסאית.

לאחר שאיבדה את רוב ההתקפה שלה מהעונה שעברה, נראה כי מכבי נתניה מתקרבת להשלמת הפאזל. דאבו הוא השלישי שמצטרף, לאחר שווילסון האריס ולוקאס פראיזו הצטרפו מוקדם יותר הקיץ.

מתיאוס דאבו (IMAGO)מתיאוס דאבו (IMAGO)
