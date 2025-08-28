סימונס מתקרב לטוטנהאם, וולטמאדה לניוקאסל

חלון העברות האירופי ייסגר באופן סופי ומוחלט ביום שני הקרוב, וקבוצות ברחבי היבשת מקוות להשלים את סגליהן עם רכשים של הרגע האחרון. אחרי שקבוצות הצמרת באנגליה צירפו שחקנים רבים, כעת גם טוטנהאם וניוקאסל מתקרבות להשלים עסקאות נוצצות במיוחד.

אחרי שקושר דווקא לצ’לסי במהלך הקיץ האחרון, צ’אבי סימונס מרד בול לייפציג נמצא על סף חתימה דווקא אצל יריבת הבלוז, טוטנהאם, בעסקה יקרה בה התרנגולים ישלמו סכום המוערך בכ-70 מיליון אירו למועדון הגרמני.

גם בצפון אנגליה עובדים לקראת סגירת החלון, כשהמגפייז נמצאים על סף צירופו של החלוץ בן ה-23 של שטוטגרט, ניק וולטמאדה. הגרמני עובר בדיקות רפואיות בניוקאסל וצפוי לחתום בשעות הקרובות.