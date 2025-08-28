יום חמישי, 28.08.2025 שעה 21:01
כדורגל עולמי

סימונס מתקרב לטוטנהאם, וולטמאדה לניוקאסל

אחרי שקושר לצ'לסי, ההולנדי של לייפציג על סף חתימה אצל התרנגולים תמורת 70 מיליון אירו, חלוץ שטוטגרט עובר בדיקות אצל המגפייז וצפוי לחתום בקרוב

|
צ'אבי סימונס (רויטרס)
צ'אבי סימונס (רויטרס)

חלון העברות האירופי ייסגר באופן סופי ומוחלט ביום שני הקרוב, וקבוצות ברחבי היבשת מקוות להשלים את סגליהן עם רכשים של הרגע האחרון. אחרי שקבוצות הצמרת באנגליה צירפו שחקנים רבים, כעת גם טוטנהאם וניוקאסל מתקרבות להשלים עסקאות נוצצות במיוחד. 

אחרי שקושר דווקא לצ’לסי במהלך הקיץ האחרון, צ’אבי סימונס מרד בול לייפציג נמצא על סף חתימה דווקא אצל יריבת הבלוז, טוטנהאם, בעסקה יקרה בה התרנגולים ישלמו סכום המוערך בכ-70 מיליון אירו למועדון הגרמני. 

גם בצפון אנגליה עובדים לקראת סגירת החלון, כשהמגפייז נמצאים על סף צירופו של החלוץ בן ה-23 של שטוטגרט, ניק וולטמאדה. הגרמני עובר בדיקות רפואיות בניוקאסל וצפוי לחתום בשעות הקרובות.

ניק וולטמאדה (IMAGO)ניק וולטמאדה (IMAGO)
