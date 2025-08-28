מפגינים פלסטינים חסמו רוכבים בוואלטה אספניה

תופעה מדאיגה מתרחשת כעת בוואלטה אספניה, כשהשלב השישי במרוץ נערך היום (חמישי), ואם במהלך המרוץ אתמול מפגינים פרו פלסטינים חסמו חלק מרוכבי ישראל פרמייר טק, גם הפעם נרשמו הפרות סדר במהלך המרוץ, כשהפורעים הפריעו לפלוטון.

מישראל פרמייר טק נמסר: “עוד תקרית התרחשה היום כאשר המרוץ יצא לדרך, ומספר מפגינים פלסטינים עמדו וחסמו את הכביש לפלוטון כולו כמחאה נגד הקבוצה. הפלסטינים חסמו את הכביש, כאשר הפלוטון רכב רגוע בקילומטר או שניים הראשונים ״הניטראלים״, שאינם נחשבים רשמית כחלק מהמרוץ עצמו. לקח לשוטרים למעלה מ-2 דקות עד שהגיעו ופינו את המפגינים ואפשר לדבוקת הרוכבים כולה להמשיך בדרכה”.

ל-ONE נודע כי בקבוצה הישראלית דואגים מאוד לגבי המשך התחרות, שכן התגובה האיטית של המשטרה לא מרגיעה כשבעוד מספר ימים יכנסו הרוכבים אל החבל הבאסקי, שבו בדרך כלל העויונות לישראל גבוהה במיוחד. הנהלת ישראל פרמייר טק שוחחה עם מארגני המרוץ כבר לאחר האירועים שהתרחשו אתמול. הנושא ככל הנראה יעלה גם הערב כדי לנסות ולהבטיח את ביטחון הרוכבים בהמשך המסלול.