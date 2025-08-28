יום חמישי, 28.08.2025 שעה 20:04
כדורגל ישראלי

ענק: ארד וגלזר יפגשו את ריאל, חלאילי את באיירן

משחקים גדולים לישראלים מהגרלת האלופות: גלוך ואייאקס יתמודדו מול צ'לסי, אינטר תשחק מול 4 מנציגנו על הבמה הגדולה ביבשת. וגם: סולומון וטוטנהאם

|
הישראלים בליגת האלופות (IMAGO)
הישראלים בליגת האלופות (IMAGO)

עונת 2025/26 של ליגת האלופות מתקרבת ותיפתח ב-16 בספטמבר, כאשר עם תום שלב המוקדמות והסגירה הסופית של כל 36 הקבוצות המשתתפות – בשעה זו מתקיימת ההגרלה הגדולה של שלב הליגה ובה נמצאים גם נציגנו באירופה, מספר שחקנים ישראליים שינסו לעזור למועדונים שלהם על הבמה הגדולה ביבשת.

הנציגים הישראלים בהגרלת שלב הליגה של הצ’מפיונס: אוסקר גלוך (אייאקס, הולנד), ענאן חלאילי (אוניון סן ז’ילואז, בלגיה), דן גלזר ועופרי ארד (קייראט, קזחסטן). בנוסף אליהם, יש את מנור סולומון שעדיין בסגל טוטנהאם למרות שעתידו בערפל, וכן תאי עבד שיכול להצטרף מפעם לפעם לסגל הבוגרת של פ.ס.וו איינדהובן.

המשחקים של אוסקר גלוך ואייאקס

אינטר (בית), צ’לסי (חוץ), בנפיקה (בית), ויאריאל (חוץ), אולימפיאקוס (בית), מארסיי (חוץ), גלאטסראיי (חוץ), קרבאח (בית).

המשחקים של מנור סולומון וטוטנהאם

דורטמונד (בית), פאריס סן ז’רמן (חוץ), ויאריאל (בית), פרנקפורט (חוץ), סלביה פראג (בית) בודו גלימט (חוץ), קופנהגן (בית), מונאקו (חוץ).

בשלב הליגה, כל קבוצה תשחק שמונה משחקים, ארבעה בבית וארבעה בחוץ, מול יריבות שונות לפי חלוקה ל-4 דרגים. 12 האחרונות יודחו, בעוד הקבוצות במקומות 9–24 יתמודדו ביניהן בפלייאוף כפול על הכרטיס לשמינית הגמר. משמינית הגמר ואילך, המפעל יישאר בשיטת הנוקאאוט הרגילה עד לגמר ב-30 במאי בבודפשט.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוגנגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */