הליגה האירופית 25-26
163-146מיידטילנד1
154-145אוטרכט2
131-95בראגה3
138-96לגיה ורשה4
122-126שחטאר דונייצק5
106-66האקן6
1015-129א.א.ק. לרנקה7
92-84בראן8
93-83מכבי ת"א9
84-56קלוז'10
75-83סטיאווה בוקרשט11
63-53רייקה12
63-43פרטיזן בלגרד13
67-34קופס14
51-23פנאתינייקוס15
58-84צליה16
41-13פאוק סלוניקי17
44-33זרינסקי מוסטר18
43-25לבסקי סופיה19
31-51גנק20
31-21שקנדיה21
30-11יאנג בויז22
32-22אנדרלכט23
32-23הפועל ב"ש24
34-32שלבורן25
39-74שריף טירספול26
35-22פרישטינה27
21-12נואה28
25-13לינקולן רד אימפס29
12-21אברדין30
16-52סבאח באקו31
14-32באניק אוסטרבה32
13-22היברניאן33
13-22ספרטק טרנאבה34
13-22בריידבליק35
11-02וולפסברגר36
11-02לוגאנו37
13-02פאקשי38
16-02אילבס39
02-11לודוגורץ40
02-11סמסונספור41
01-01סלובן ברטיסלבה42
03-12ריגה סקולה43
03-11דינמו קייב44
02-02אקטובה45
06-32דריטה46
05-22האמרון ספרטנס47
05-22סרבט ז'נבה48
06-22בשיקטאש49
05-12פרדריקסטאד50
05-11לך פוזנאן51

רביבו, פרץ ודוידה ב-11 של לאזטיץ' לדינמו קייב

השלושה שבלטו במפגש הראשון, בו הצהובים ניצחו 1:3, ימשיכו בהרכב. גם בליץ' בפנים. אסאנטה, הייטור וקמארה ישלימו את קו ההגנה, משפתי יפתח בשער

רוי רביבו (האתר הרשמי של מכבי ת
רוי רביבו (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

90 דקות או 120 דקות, זה מה שמפריד בין מכבי תל אביב לעלייה אל הליגה האירופית, כאשר הערב (חמישי, 21:00), אלופת המדינה מתארחת בפולין, למשחק הגומלין בפלייאוף הליגה האירופית אצל דינמו קייב האוקראינית, לאחר שבמשחק הקודם הצהובים ניצחו 1:3.

מכבי תל אביב מגיעה לרגע האמת שלה באירופה, המשחק על הכרטיס לליגה האירופית. לאחר שהודחה ממוקדמות ליגת האלופות מול פאפוס מוקדם יותר הקיץ,  הצהובים מגיעים במטרה לשמור על יתרונם מהמשחק הראשון ולא לאבד את הראש ואת הכרטיס למפעל השני בחשיבותו ביבשת.

הרכב מכבי תל אביב: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, הייטור, מוחמד עלי קמארה, רוי רביבו, כריסטיאן בליץ’, איסוף סיסוקו, דור פרץ, אושר דוידה, שגיב יחזקאל ואלעד מדמון.

מנגד, דינמו קייב מגיעה עם הגב אל הקיר, בידיעה שהיא חייבת לתת הכל במשחק על מנת לנצח בשני שערים לפחות בשביל להגיע להארכה. בהתמודדות בשבוע שעבר האוקראינים מצאו את עצמם ב-10 שחקנים כשהתוצאה הייתה 1:1, דבר שהשפיע רבות על תוצאת המשחק, אך כאמור כעת זה משחק חדש לחלוטין.

הרכב דינמו קייב: רוסלן נשרט, אולכסנדר קרבייב, כריסטיאן בוליבר, טאראש מיחבקו, ולאדיסלב דובינצ’וק, אולכסנדר פיחלונוק, מיקולה מיכאילנקו, ויטאלי ביואלסקי, אנדריי ירמולנקו, נזאר וולושין ואדוארדו גררו.

הניצחון של הצהובים בשבוע שעבר היה ניצחונם הראשון על יריבתה אי פעם, והוא הגיע בדיוק בזמן הנכון. לפני כן נרשמו שני ניצחונות של האוקראינים ושתי תוצאות תיקו, כאשר אלופת המדינה שואפת לסיים בתוצאה הרצויה לה.

