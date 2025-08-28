רביבו, פרץ ודוידה ב-11 של לאזטיץ' לדינמו קייב

90 דקות או 120 דקות, זה מה שמפריד בין מכבי תל אביב לעלייה אל הליגה האירופית, כאשר הערב (חמישי, 21:00), אלופת המדינה מתארחת בפולין, למשחק הגומלין בפלייאוף הליגה האירופית אצל דינמו קייב האוקראינית, לאחר שבמשחק הקודם הצהובים ניצחו 1:3.

מכבי תל אביב מגיעה לרגע האמת שלה באירופה, המשחק על הכרטיס לליגה האירופית. לאחר שהודחה ממוקדמות ליגת האלופות מול פאפוס מוקדם יותר הקיץ, הצהובים מגיעים במטרה לשמור על יתרונם מהמשחק הראשון ולא לאבד את הראש ואת הכרטיס למפעל השני בחשיבותו ביבשת.

הרכב מכבי תל אביב: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, הייטור, מוחמד עלי קמארה, רוי רביבו, כריסטיאן בליץ’, איסוף סיסוקו, דור פרץ, אושר דוידה, שגיב יחזקאל ואלעד מדמון.

מנגד, דינמו קייב מגיעה עם הגב אל הקיר, בידיעה שהיא חייבת לתת הכל במשחק על מנת לנצח בשני שערים לפחות בשביל להגיע להארכה. בהתמודדות בשבוע שעבר האוקראינים מצאו את עצמם ב-10 שחקנים כשהתוצאה הייתה 1:1, דבר שהשפיע רבות על תוצאת המשחק, אך כאמור כעת זה משחק חדש לחלוטין.

הרכב דינמו קייב: רוסלן נשרט, אולכסנדר קרבייב, כריסטיאן בוליבר, טאראש מיחבקו, ולאדיסלב דובינצ’וק, אולכסנדר פיחלונוק, מיקולה מיכאילנקו, ויטאלי ביואלסקי, אנדריי ירמולנקו, נזאר וולושין ואדוארדו גררו.

הניצחון של הצהובים בשבוע שעבר היה ניצחונם הראשון על יריבתה אי פעם, והוא הגיע בדיוק בזמן הנכון. לפני כן נרשמו שני ניצחונות של האוקראינים ושתי תוצאות תיקו, כאשר אלופת המדינה שואפת לסיים בתוצאה הרצויה לה.