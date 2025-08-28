מהליגה הקפריסאית: הקשר שחתם בבני יהודה

בני יהודה הודיעה היום (חמישי) על צירופו של מוסא קורסו-טראורה מגינאה, שחתם באמצעות סוכנו טום מור. הקשר ההתקפי בן ה-25 שיחק בעונה החולפת במדי קטינקאיה מהליגה הקפריסאית, שם רשם עונה מרשימה עם 11 שערים ו-13 בישולים ב-25 הופעות. בעברו שיחק כ-4 עונות בליגה השבדית, ובמהלך עונת 2019/20 הושאל לקבוצת אופאשט ההונגרית.

מוסא קורסו-טארורה אמר לאחר החתימה בקבוצה של מסאי דגו מהליגה הלאומי: “ביקרתי באצטדיון וסיפרו לי הרבה על האווירה החמה שיש בו יחד עם הקהל, ואני כבר מחכה למשחק הראשון במדים הכתומים”.

המועדון משכונת התקווה פתח את עונת 2025/26 בליגה עם 0:0 דרמטי ומעט מאכזב מול הפועל ראשון לציון, לאחר החמצת פנדל של עילאי טרוסט בדקה העשירית של תוספת הזמן – מה שיכול היה להעניק לבני יהודה שלוש נקודות מול היריבה של דוד מרטן.

מוסא קורסו-טארורה (באדיבות בני יהודה)

בצד החיובי, הכתומים הגיעו לגמר גביע הטוטו של הלאומית בזכות 0:1 על הפועל רעננה בשלב חצי הגמר. במעמד על התואר, הם יתמודדו מול העולה החדשה והמפתיעה עד כה – מ.ס קריית ים.