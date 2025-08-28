צרפת הביסה את בלגיה ורשמה ניצחון בכורה

אחרי ניצחון הבכורה של נבחרת ישראל 71:83 מול איסלנד מוקדם יותר הערב (חמישי), עלו למפגש נוסף בבית של הנבחרת הלאומית גם צרפת ובלגיה, אותו הטרקולור ניצחו 64:92 כאשר הובילו לכל אורך המשחק והציגו למרות החיסורים כדורסל מרשים. בהמשך יעלו להתמודד נבחרת סלובניה ולוקה דונצ’יץ’ מול המארחת פולין.

את הרבע הראשון פתחו הבלגים באינטנסיביות ששמרה אותם קרובים לזוכת מדליית הכסף מהאולימפיאדה, שהתקשתה במיוחד מחוץ לקשת, אך נהנתה מאלכס סאר שעלה מהספסל ומיד הראה עליונות מתחת לסל בשני צידי המגרש.

ברבע השני סיפק זאכרי ריזאשה את המהלך של המשחק עם דאנק אדיר על הבייס-ליין, ואותת על הבריחה של צרפת שכפתה עצירות בהגנה ששמרו את הבלגים על שלוש נקודות בלבד קרוב לחמש דקות לתוך הרבע. גם שחקן מכבי ת”א ג’יילן הורד עלה על הלוח עם זריקה קשה מחצי מרחק תוך סחיטת עבירה.

ג'יין הורד עם הכדור (IMAGO)

מאמן הצרפתים פרדריק פוטו קיבל תפוקה מכל שחקן ששלח לפרקט, ועל סף המחצית כל 12 השחקנים שותפו במשחק, כאשר הטריקולור ירדו להפסקה ביתרון 27:43 על היריבה השכנה.

בילאל קוליבאלי עולה ללייאפ (IMAGO)

בחזרה להתמודדות החלה צרפת להציג “שואו-טיים” בשני צידי המגרש, כאשר השדים האדומים בעיקר ניסו לרדוף אחרי ההפרש אך המשיכו להיות נחותים מתחת לסל. בילאל קוליבאלי המשיך להיראות טוב וסיפק שתי חסימות רצופות על הסנטר איסמאל באקו, והרים את הספסל של צרפת באוויר. באמצע הרבע גדל היתרון ל-20 הפרש, כאשר ריזאשה התבלט עם מהלכים נאים בהתקפה.

גרשון יאבוסלה מחפש את המסירה (IMAGO)

ברבע האחרון המשיך פוטו ברוטציה הרחבה ואפשר מנוחה לשחקניו המובילים כשההפרש המשיך לתפוח לו. איסייאה קורדינייה קיבל את המפתחות ויחד עם נדיר חיפי שמרו על היתרון עד לסיום. הפייבוריטית הציגה כדורסל סולידי בפתיחה ותקווה להציג יכולת דומה מול סלובניה בשבת.