יום שישי, 29.08.2025 שעה 09:03
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
4146-1862טורקיה1
264-981סרביה2
250-621פורטוגל3
2186-1462לטביה4
162-501צ'כיה5
198-641אסטוניה6
 בית 2 
276-1061גרמניה1
270-941ליטא2
290-931פינלנד3
193-901שבדיה4
194-701אנגליה5
1106-761מונטנגרו6
 בית 3 
264-911בוסניה1
269-831גאורגיה2
266-751יוון3
175-661איטליה 4
183-691ספרד 5
191-641קפריסין6
 בית 4 
264-921צרפת1
271-831ישראל2
295-1051פולין3
1105-951סלובניה4
183-711איסלנד5
192-641בלגיה6

טימור: אבדיה? הוא מתנהל טוב מאוד עם הלחץ

גארד הנבחרת דיבר לפני פולין על הכוכב שבלט מול איסלנד: "הוא יודע שהוא צריך לקחת על עצמו". וגם: רומן סורקין. משה ברדה, שליח ONE לאליפות אירופה

|
בר טימור (FIBA)
בר טימור (FIBA)

קמפיין היורובאסקט של נבחרת ישראל החל אתמול (חמישי), ולווה בחבלי לידה בדקות הפתיחה, אך לאחר מכן החניכים של אריאל בית הלחמי השתחררו וניצחו 71:83 את איסלנד במחזור הראשון, כשרומן סורקין ודני אבדיה הובילו ביד רמה.

גארד הנבחרת ושחקן הפועל תל אביב, בר טימור, סיכם את המשחק: “היה הרבה לחץ מהצד שלנו, אבל אני חושב שבסך הכל, יש הרבה דברים טובים לקחת. אני חושב שהגנתית היינו בסדר, חלק מהדברים שרצינו לעשות, שינינו תוך כדי המשחק את התכנית שלנו גם. העיקר לצאת עם ניצחון, הרבה שחקנים היו טובים, זה הכי חשוב.

היה קצב מטורף בהתחלה, זה היה נראה משחק של גארדים.
”טיפה נגררנו לזה בחצי הראשון, אבל אני חושב שאחרי זה קצת יותר שלטנו, עשינו יותר עצירות, שיחקנו כזה יותר בקצב שלנו, אנחנו גם רוצים לשחק מהר, אבל נגדם ספציפית רצינו להאט את הקצב.

בר טימור מרוצה (FIBA)בר טימור מרוצה (FIBA)

“אני חושב שאחרי המחצית ירד ה-20 דקות הראשונות האלו, תחילת אליפות מול יריבה שאתה יודע שאתה יותר טוב ממנה. קצת לחץ, ציפייה למשחק ראשון וגם בחצי הראשון אני חושב שהיינו בסדר, אולי טיפה פחות מרוכזים בהתקפה. חצי שני יותר טוב ואנחנו ממשיכים הלאה”.

חייבים לשאול על רומן, למה רק 31 נקודות?
”צריך לשאול אותו, אבל הוא באמת עשה משחק גדול ולא רק הוא, הרבה חבר’ה עשו משחק טוב ואני שמח שניצחנו”.

הוא ודני (אבדיה) ביחד נראה כמו צמד שסידר אותנו יופי בניצחון, בינתיים רומן הקלע המוביל של הטורניר.
”אני חושב שיש לנו הרבה כלים, אני שמח בשבילו ובשביל דני, הם מצוינים וזה כיף שהם איתנו”.

רומן סורקין חוגג (FIBA)רומן סורקין חוגג (FIBA)

איך מתכוננים לפולין?
”נחים. זה יהיה משחק שונה. בתור מארחים זה גם קצת אירוע שונה. יהיה משחק טוב”.

דני חזר לפרקט אחרי ששבר שן, איך ראיתם אותו תוך כדי המשחק היום? הוא התעקש להמשיך.
”כמו כל הכנה, הוא לוקח על עצמו, הוא יודע שהוא צריך לקחת על עצמו, הוא מתנהל טוב מאוד עם הלחץ. הוא היה מצוין, אני מאוד שמח בשבילו”.

דני אבדיה (FIBA)דני אבדיה (FIBA)

בר, שיתוף הפעולה עם תומר גינת, שמוצא את כל מי שחותך פנימה לאיזשהו לייאפ קל, כמה זה באמת היה חשוב לכם בהתחלה להיכנס לקצב?
”מאוד. מאוד. תומר, נמרוד וגם רומן, אני חושב שיש לנו גבוהים שיודעים למסור, אנחנו צריכים להשתמש בזה יותר. היום גם, עשינו את זה כמה פעמים, אני החטאתי לו אחד, חייב לו, וזה טוב שיש לנו את זה”.

מה דעתך על הקהל שהגיע למשחק?
”כיף, מדהים. לצאת לפה ולשמוע אותם זה סופר מרגש, וכיף שהם איתנו, זה היה מדהים”.

אוהדי נבחרת ישראל הגיעו לפולין (FIBA)אוהדי נבחרת ישראל הגיעו לפולין (FIBA)

ההפתעה שקיבלתם בחדר הלבשה, ציפיתם לזה?
”זה היה באמת יפה. היה נחמד מאוד, וכל הכבוד לצוות המדיה שלנו שעשו לנו הפתעה כזו”.

אפיק ניסים: "בבית כל תוצאה יכולה להשפיע"
