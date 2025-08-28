אלברט סולומונוב חתם בנוער של הפועל נוף הגליל

לאחר שבאמצע אוגוסט לירן פינטו הודיע כי לא ימשיך בנוער (ישמש כעוזר בבוגרים), הרי שהיום (חמישי) מודיעה מחלקת הנוער של הפועל נוף הגליל כי היא ממנה את אלברט סולומונוב, המאמן בן ה-51, למאמן קבוצת הנוער במועדון. יוביל הקבוצה בעונת המשחקים 2025/26 בליגה הלאומית לנוער, מחוז צפון.

המאמן, שגדל בדרבנט מרפובליקת דאגסטן (רוסיה), עלה ארצה בגיל 18. בשנת 2004, כשהיה בן 31, החל לאמן במחלקות הנוער השונות בישראל. תחילה, במכבי פתח תקווה, אחר כך במכבי תל אביב ובמרוצת השנים גם בבוגרים של הפועל עכו, אחווה עראבה והפועל ע. באקה אל גרבייה. אימן גם בנוער של בית"ר טוברוק והפועל חדרה וכן את נבחרת ישראל עד גיל 15 (2011/12).

מעבר לים אימן את אולימפיה באלטי ממולדובה, לורי מארמניה ודינמו סמרקאנד מאוזבקיסטן. חוזר לאימון בארץ לאחר עשר שנים. בעונת 2015/16 אימן את קבוצת נערים ב' של הפועל עירוני אור עקיבא. הייתה זו קבוצתו האחרונה בארץ שאימן עד מעברו לחו"ל. ינסה בעונה הקרובה להוביל את הפועל נוף הגליל לצמרת הליגה הלאומית לנוער ואף מעבר לכך – להפתיע את כולם.

אלברט סולומונוב (באדיבות פ.צ לורי)

בהפועל נוף הגליל ציינו ברשתות החברתיות: "שמחים להודיע לכם על מינוי המאמן אלברט סולומונוב לתפקיד מאמן קבוצת הנוער של המועדון. ברזומה שלו בארץ אימן בבית”ר טוברוק נתניה, מכבי פ״ת ומכבי תל אביב ובבוגרים אימן בליגה א’ בוגרים ובשנה האחרונה אימן באוזבקיסטן בבוגרים. מאחלים לו ולשחקנים המון בהצלחה".