"אמא של אבדיה תכעס עליי אבל הלכה לו חצי שן"

נבחרת ישראל פתחה את אליפות אירופה בכדורסל ברגל ימין היום (חמישי) עם ניצחון 71:83 במחזור הפתיחה מול איסלנד, לאחר שנהנתה מיכולת נהדרת של דני אבדיה ורומן סורקין.

לאחר המשחק, מאמן הנבחרת אריאל בית הלחמי דיבר: “המשחק הראשון תמיד מאוד קשה והיריבה קצת משונה. לא היה פשוט, ראינו את זה במחצית הראשונה כשכדורים קצת ברחו לנו, אבל בסוף הכישרון עשה את ההבדל ומה שחשוב הוא הניצחון”.

על היכול של סורקין: “רומן היה חלק מנבחרת ישראל ששיחקה יחד וניצחה. עשינו את זה יחד, וכל מי ששותף תרם”.

רומן סורקין חוגג (FIBA)

בנוגע למצבו הרפואי של אבדיה: “אמא שלו קצת תכעס אבל חצי שן הלכה לדני”.

בית הלחמי נשאל על ים מדר ומצבו הרפואי והדגיש: “הוא בסדר גמור, וראיתם את זה היום”.

ים מדר זורק לסל (FIBA)

על קרינגטון אמר: “ניסינו לשחק איתו היום, הוא הגיע למצבים שהוא קולע והאמריקאים קוראים לזה קצב. אני מאמין שהוא ייכנס לזה ויקלע בהמשך האליפות”.

ההכנות לפולין: “נבחרת אחרת, האולם יהיה מלא בקהל. הסגנון אחר, זו נבחרת קשה ומנוסה שתייצר משחק אחר ונצטרך לבוא מוכנים. יש לנו קצת יותר מיום להתכונן”.