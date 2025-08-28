יום חמישי, 28.08.2025 שעה 18:32
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
4146-1862טורקיה1
264-981סרביה2
250-621פורטוגל3
2186-1462לטביה4
162-501צ'כיה5
198-641אסטוניה6
 בית 2 
276-1061גרמניה1
270-941ליטא2
290-931פינלנד3
193-901שבדיה4
194-701אנגליה5
1106-761מונטנגרו6
 בית 3 
269-831גאורגיה1
183-691ספרד 2
00-00איטליה 3
00-00יוון4
00-00קפריסין5
00-00בוסניה6
 בית 4 
271-831ישראל1
183-711איסלנד2
00-00צרפת3
00-00בלגיה4
00-00פולין5
00-00סלובניה6

"אמא של אבדיה תכעס עליי אבל הלכה לו חצי שן"

בית הלחמי דיבר לאחר הניצחון של ישראל, הדגיש ש"הכישרון עשה את ההבדל", ואישר: "מדר בסדר גמור, ראיתם את זה". משה ברדה, שליח ONE לאליפות אירופה

|
אריאל בית הלחמי (איגוד הכדורסל)
אריאל בית הלחמי (איגוד הכדורסל)

נבחרת ישראל פתחה את אליפות אירופה בכדורסל ברגל ימין היום (חמישי) עם ניצחון 71:83 במחזור הפתיחה מול איסלנד, לאחר שנהנתה מיכולת נהדרת של דני אבדיה ורומן סורקין.

לאחר המשחק, מאמן הנבחרת אריאל בית הלחמי דיבר: “המשחק הראשון תמיד מאוד קשה והיריבה קצת משונה. לא היה פשוט, ראינו את זה במחצית הראשונה כשכדורים קצת ברחו לנו, אבל בסוף הכישרון עשה את ההבדל ומה שחשוב הוא הניצחון”.

על היכול של סורקין: “רומן היה חלק מנבחרת ישראל ששיחקה יחד וניצחה. עשינו את זה יחד, וכל מי ששותף תרם”.

רומן סורקין חוגג (FIBA)רומן סורקין חוגג (FIBA)

בנוגע למצבו הרפואי של אבדיה: “אמא שלו קצת תכעס אבל חצי שן הלכה לדני”.

בית הלחמי נשאל על ים מדר ומצבו הרפואי והדגיש: “הוא בסדר גמור, וראיתם את זה היום”.

ים מדר זורק לסל (FIBA)ים מדר זורק לסל (FIBA)

על קרינגטון אמר: “ניסינו לשחק איתו היום, הוא הגיע למצבים שהוא קולע והאמריקאים קוראים לזה קצב. אני מאמין שהוא ייכנס לזה ויקלע בהמשך האליפות”.

ההכנות לפולין: “נבחרת אחרת, האולם יהיה מלא בקהל. הסגנון אחר, זו נבחרת קשה ומנוסה שתייצר משחק אחר ונצטרך לבוא מוכנים. יש לנו קצת יותר מיום להתכונן”.

